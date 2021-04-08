Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertliler 15 milyon Euro istiyor...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 07:18 Son Güncelleme: 8.4.2021 07:42

haberi: 'nin yıldızı 'a teklif geldi! Sarı lacivertliler 15 milyon Euro istiyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

'den haberleri geliyor. Yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu akşam da Malatya'da 3 puan arıyor. Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarına da başladı. Sezon başından bu yana sarı lacivertlilerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan 'a Rusya'dan teklif geldi. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen 'ın talipleri her geçen gün artıyor. haberleri... Sarı lacivertlilerin yıldızı Pelkas için Rusya'dan teklif geldi. 'nun çok güvendiği Pelkas'ın 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklife satılmasına sıcak bakılmıyor. Bir dönem Gökdeniz Karadeniz'in de formasını giydiği Rubin Kazan, Pelkas teklifini yükseltti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE PELKAS İÇİN YENİ TEKLİF! ARTTIRDILAR...

Rus ekibi Rubin Kazan, 'nin kapısını için bir kez daha çaldı! Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Rubin Kazan, için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi.

Daha önce Pelkas için 'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen , "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK!

Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim 'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor. Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Teknik Direktörü , Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcularıyla motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında Yeni Malatya'yı sahalarnıda 3-0 yenildiklerini oyuncularına aktaran Belözoğlu, "Bu maçın rövanşını alacağız. Şampiyonluk yarışı bizim için hatayı kaldırmaz. Her maçtan 3 puan çıkarmalıyız...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

'Taraftarımızı umutlandırdık. Heveslerini yarıda bırakmayalım" dedi. Futbolcuların da 'na Yeni Malatyaspor maçı için galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

Kaynak: Takvim

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN PELKAS SÜRPRİZİ!

İrfan Can Kahveci, bu akşam Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de yer alacak. 'nin yeni teknik direktörü , son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa kadroda başka değişiklik düşünmüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Futbol A Takım Direktörü , bugün sarılacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak. Kanarya'nın 11'inde, 1-0 kazanılan Denizlispor, maçından farklı olarak tek değişiklik yapılması bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği gelen bilgiler arasında. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.

90 DAKİKALIK SEVİYEYE GELDİ

İrfan'ın sakatlık sonrası yaşadığı hastalığın etkilerini de tamamen atlatmasının ardından fiziksel olarak 90 dakikalık seviyeye geldiği bildirildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, Belözoğlu'nun hücumdaki jokeri olacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli belli oldu

Maça 10 numara pozisyonunda başlayacak olan İrfan'ın zaman zaman zaman zaman da Valencia ile yer değiştirerek çizgiye de ineceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda başka bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertliler 15 milyon Euro istiyor...
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