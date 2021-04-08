Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a teklif geldi! Sarı lacivertliler 15 milyon Euro istiyor...

Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi.

Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.