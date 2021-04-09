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Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:39

finali ne zaman oynanacak, tarih belli oldu mu? Antalyaspor Beşiktaş ZTK final maçı tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, tarih belli oldu mu? Antalyaspor Beşiktaş ZTK final maçı tarihi…

final maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde doludizgin gidişatını sürdüren ve ezeli rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş, yarı final ayağında Başakşehir’i uzatmalarda bulduğu golle geçmişti. Antalyaspor ise ligde bu sene iyi bir gidişat süren Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla elemeyi başardı. Futbolseverler, ne zaman oynanacak ve final maçı tarihi araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, tarih belli oldu mu? Antalyaspor Beşiktaş ZTK final maçı tarihi…
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