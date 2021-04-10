10 kişilik Leeds United, Manchester City'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Leeds United, 31. hafta müsabakasında karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada City büyük şok yaşadı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında deplasman ekibi Stuart Dallas'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada ise Leeds United 10 kişi kaldı. Cooper'ın kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik oynayan Leeds, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı bildi.
Müsabakanın 76. dakikasında Ferran Torres sahneye çıktı ve maça denge getirdi.
Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Bielsa'nın öğrencileri, Guardiola'nın talebelerini uzatma dakikalarında yıktı. 90+1'de yeniden sahneye çıkan Stuart Dallas, Leeds United'a galibiyeti getirdi.
2-1'lik sonucun ardından Leeds United puanını 45 yaparken, Manchester City ise 74 puanda kaldı.