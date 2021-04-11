Hem hakem VAR iyi niyetli değil!

FATiH Terim'in yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maçın ardından hakemleri yerden yere vurdu: "20. dakikadan itibaren seste ve görüntüde Riva ile ilgili bir sorun oldu sanırım. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR'ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor.Oyunun kaderini ve sonucunu etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol adına çok üzgünüm."