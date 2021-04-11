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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Hem hakem iyi niyetli değil!

Hem hakem VAR iyi niyetli değil!
FATiH Terim'in yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maçın ardından hakemleri yerden yere vurdu: "20. dakikada oyunun gidişatı için mesajı aldık. Yedlin hastaneye kaldırıldı. 20. dakikadan itibaren seste ve görüntüde Riva ile ilgili bir sorun oldu sanırım. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR'ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor. Hem burası hem de Riva'nın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Oyunun kaderini ve sonucunu etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol adına çok üzgünüm."

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Hem hakem VAR iyi niyetli değil!
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