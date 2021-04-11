Sivasspor - Konyaspor (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Bu maç öncesi Sivasspor'un 44 puanı bulunrken Konyaspor ise 40 puana sahip. Son haftaların iki formda takımlarından ev sahibi Sivasspor, 10 maçtır yenilmiyor. Konuk ekip Konyaspor ise son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - KONYASPOR (CANLI ANLATIM)

SİVASSPOR 1-0 KONYASPOR

27' Sivasspor, Yatabare ile sahasında 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

KONYASPOR: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi