Alanyaspor - Denizlispor (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Avrupa Kupalarını hedefleyen Alanyaspor, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk ediyor. Kritik maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Bu maç öncesi Alanyaspor 49 puanla 6. sırada yer alırken Denizlispor ise 26 puanla son basamakta bulunuyor.

Alanyaspor - Denizlispor maçınbın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - DENİZLİSPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moudandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Bareiro, Babacar.

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha.