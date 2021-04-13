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Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:37

: Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz

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Erkan Sözeri: Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi 'un teknik direktörü , beklenmedik puan kayıpları nedeniyle play-off oynama hedefinin gerisinde kaldıklarını ancak sezon bitene kadar ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok maçta oyunu domine eden, pozisyon üreten takım olduklarını dile getirdi.

Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptıklarını anlatan Sözeri, "Hiç beklemediğimiz Eskişehirspor yenilgisi, üç maçımızda takımımızın 10 kişi kalması ve hakem hataları, play-off şansımıza engel oldu. Bu nedenlerle en az 10-12 puan kaybettik. Şimdi kalan maçlarımızda en iyi sonuçları alarak, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Perşembe günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağız. Puan açısından rahat durumda olan iki takımın mücadelesinin keyif vereceğini düşünüyorum. İyi futbol oynayarak 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözeri, oynayacakları maçlarda genç oyunculara da şans vereceklerini sözlerine ekledi.

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Erkan Sözeri: Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz
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