Kanarya’dan sıcak takip

Oyuna hızlı başlayan, golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Mert Hakan’la kilidi açtı. Ancak Maxim’i durduramadı. Rakibe son bölümde bolca fırsat veren F.Bahçe, Valencia ve Sinan’la işi bitirdi
Lider Beşiktaş ile 4 puanlık farkı koruyan Kanarya, takipçisi G.Saray'la farkı 4'e çıkardı Fenerbahçe belki de bu sezonun en ilginç 11'iyle sahadaydı. Orta alanda hangi üçlünün oynayacağı tartışılırken, Emre Belözoğlu 5orta saha oyuncusunu aynı anda sahayasürdü. Ayrıca Gustavo'yu kulübeye çekti. Bu değişim, Fenerbahçe'ye bol bol top hakimiyeti getirdi. İlk yarıda Mert, Valencia ve Serdar ile çok net üç fırsat harcandı. Bununla birlikte Gaziantep'in bulduğu gol Mete Kalkavan'ıniptaliyle güme gitti. Maçın ikinci yarısı yine önde oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Ön alan baskısı sonrası Mert'in şık plasesi skor avantajını da getirdi. Ancak Maxim'in frikiği yine bir bireyselhatayla (Altay) skoru dengeledi. Belözoğlu gol bulmak için Cisse-Sinan hamlesini yapacakken Valencia ile ikinci gol geldi. Ardından Gaziantep'in baskısı arttı. Ceza sahası içindebirçok pozisyonda zaman zaman beceriksizliğezaman zaman Altay'a takıldılar. Fenerbahçe, skoru elde edene kadar yeni düzeniyle iyi bir sınav verdi. Emre Belözoğlu'nun bu haftaki mesaisi savunma olacak gibi gözüküyor. Hedef pazar Başakşehir'ide yenip bay geçilecek haftaya rahat gitmek.
'UZUN SÜRE SONRA KEYİF ALDIM!'
MERT Hakan şöyle konuştu: "Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Birbirine inanan bir takım var. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."
HASRETİ DİNDİRDİ
En son 11 Ocak'ta 3-0 kazanılan Erzurum maçında fileleri havalandıran Mert Hakan, 13 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Bu arada dün yüzde 86 pas isabeti sağladı. 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
KAHVELER İÇİLDİ!
MERT Hakan, golünü Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile kutladı. İrfan pişirdiği hayali kahveyi arkadaşlarına ikram etti. Üçlü keyifle içti. Bu arada sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Mesut Özil arkadaşlarına televizyon başından destek oldu. Yıldız oyuncu, Mert Hakan'ın golü için "İşte buuuu koçum benim", Sinan için de "Yaaaaaa" paylaşımı yaptı.
F.BAHÇE'NİNKRALI VALENCİA
FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu oyuncusu, Emre Belözoğlu'nun güvenini boşa çıkarmadı. Geçen hafta Y.Malatya'da golünü atan 32 yaşındaki Valencia, dün de Gaziantep karşısında takımı 2-1 öne geçiren golün sahibiydi. SüperLig'deki gol sayısını 7'ye çıkaranoyuncu, takım arkadaşı Thiam'ı geçip sarı-lacivertlilerin bu sezon en çok fileleri havalandıran ismi oldu.