Kanarya’dan sıcak takip

Lider Beşiktaş ile 4 puanlık farkı koruyan Kanarya, takipçisi G.Saray'la farkı 4'e çıkardıbelki de bu sezonun en ilginç 11'iyle sahadaydı. Orta alanda hangi üçlünün oynayacağı tartışılırken,Ayrıca Gustavo'yu kulübeye çekti.değişim, Fenerbahçe'ye bol bol top hakimiyeti getirdi. İlk yarıda Mert, Valencia ve Serdar ile çok net üç fırsat harcandı. Bununla birlikteikinci yarısı yine önde oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Ön alan baskısı sonrası Mert'in şık plasesi skor avantajını da getirdi.gol bulmak için Cisse-Sinan hamlesini yapacakken Valencia ile ikinci gol geldi. Ardından Gaziantep'in baskısı arttı.skoru elde edene kadar yeni düzeniyle iyi bir sınav verdi. Emre Belözoğlu'nun bu haftaki mesaisi savunma olacak gibi gözüküyor.MERT Hakan şöyle konuştu: "Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Birbirine inanan bir takım var. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."En son 11 Ocak'ta 3-0 kazanılan Erzurum maçında fileleri havalandıran Mert Hakan, 13 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Bu arada dün yüzde 86 pas isabeti sağladı. 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.MERT Hakan, golünü Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile kutladı. İrfan pişirdiği hayali kahveyi arkadaşlarına ikram etti. Üçlü keyifle içti. Bu arada sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Mesut Özil arkadaşlarına televizyon başından destek oldu. Yıldız oyuncu, Mert Hakan'ın golü için "İşte buuuu koçum benim", Sinan için de "Yaaaaaa" paylaşımı yaptı.FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu oyuncusu, Emre Belözoğlu'nun güvenini boşa çıkarmadı. Geçen hafta Y.Malatya'da golünü atan 32 yaşındaki Valencia, dün de Gaziantep karşısında takımı 2-1 öne geçiren golün sahibiydi.sarı-lacivertlilerin bu sezon en çok fileleri havalandıran ismi oldu.