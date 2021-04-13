Tuzlaspor Eskişehirspor'u 5 golle geçti

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele Tuzlaspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Tuzlaspor savunmasına önde baskı yapan Eskişehirspor'da, Furgan'ın şutu savunmadan dönüp Onur Arı'nın önünde kaldı. Onur Arı, ceza yayı içinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu. 0-1
23. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşta Alan Carius'un sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
30. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Uğur Can'ın son çizgiye inerek yerden çevirdiği topa Onur gelişine vurdu. Ancak top az farkla yandan auta çıktı.
31. dakikada Ahmet Yazar'ın içeriği çevirdiği topa Eskişehir savunmasında Emir dokunamadı. Arka direkte Pucko'nun tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.
37. dakikada Ahmet Yazar'ın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine girip sağ taraftan çektiği şut, uzak direğin dibinden auta çıktı.
42. dakikada sol kanattan gelişen Tuzla atağında Pucko'nun ara pasında ceza alanı içine giren Gökcan, çektiği şutta topu uzak direkten filelerle buluşturdu. 1-1
45+1. dakikada Halil, Tuzlaspor kalecisi Angeler'e baskı yaparak topa dokundu ve kaleye doğru vurdu. Meşin yuvarlağı takip eden Onur Arı, yaptığı son vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 1-2
46. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan çevirdiği topu Pucko kafa ile altıpas içindeki Thuram'a gönderdi. Thuram da düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
48. dakikada hava topu mücadelesinde Eskişehirspor kalecisi Cengiz topu elinden kaçırınca Pucko tamamlamak istedi. Ancak Pucko'nun şutu Emir'in eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.
49. dakikada beyaz noktaya gelen Thuram topu filelere buluşturdu. 3-2
53. dakikada Alan'ın sağ kanattan çevirdiği topa penaltı noktasına yakın bir yeden Thuram vurdu. Kaleci Cengiz gole izin vermedi.
55. dakikada Alan Carius'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa Arif, kale çizgisinin üzerinden dokundu ve topu ağlara gönderdi. 4-2
70. dakikada Alan'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Thuram, kale çizgisi üzerinden düzün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-2
89. dakikada Ferhat'ın ters kanata açtığı ortayı Ahmet içeri çevirdi. Thuram'ın kafa vuruşunda kaleci Cengiz topu kontrol etti.
90+1. dakikada sol kanttan gelişen Tuzla atağında Mahmut'un yerden ortasına Pucko vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Suat Güz xx
Tuzlaspor: Philip Angeler x (Metin dk. 46 x), Yasin Güreler xx, Yohou xxx, Muhammed Gönülaçar xx (Arif Morkaya dk. 46 x), Ferhat Öztorun xxx (Mahmut Bulut dk. 90 ?), Rotman xxx, Gökcan xxx (Muhammed Sarıkaya dk. 87 ?), Ahmet Yazar xxx, Alan Carius xxx (Cajic dk. 80 ?), Pucko xx, Thuram xxx,
Yedekler: İbrahim Halil, Berk Can, Özgürcan
Teknik direktör: Suat Kaya
Eskişehirspor: Cengiz x, Emir Yıldız xx (Arda Okumuş dk. 74 x), Mevlüt x, Bartu xx (Necati Atilla dk. 67 x) , Berkay Tanır x, Furgan Polat x, Utku x (Bedirhan dk. 53 x), Doğukan x, Uğur Can x (Selman dk. 53 x), İbrahim Halil x, Onur Arı xx,
Yedekler: Mehmet Uğur, Cemal Eren, Göktuğ, Bedirhan Akçay, Talha Erdoğan, Onurhan
Teknik direktör: Cengiz Seçsev
Goller: Gökcan (dk. 42), Thuram (dk. 46, 49 pen. ve 70) Arif Morkaya (dk. 55) (Tuzlaspor), Onur Arı (dk. 15 ve 45+1) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Utku, Emir (Eskişehirspor)
SUAT KAYA GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ
Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Eskişehirspor galibiyeti sonrası, "İlk yarı kimsenin istemediği ve düşünmediği, bizim de mantalitemize uygun olmayan, hepimizi üzen bir 45 dakikaydı. İkinci yarı kendini hatırlayan oyuncular, oyun formatına sadık kalan oyuncularla galibiyete uzandık" dedi.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, evinde Eskişehirspor'u 5-2'lik farklı galibiyetle geçti. Mücadele sonrası Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı oynadıkları futboldan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Kaya, "Göreve geldikten sonra ilk iki maçımızı zorlu rakiplere karşı oyandık. İkisinden mağlubiyetle ayrıldık. Önümüzdeki yılın yapılanması için başkanımız çalışmalarını yapıyor. Bu doğrultuda gönderdiğimiz oyuncular oldu. Sakatlık yaşayan oyuncular oldu. Bugün de altyapıdan 3 takviye ile takım maça hazırlandık. İlk yarı kimsenin istemediği ve düşünmediği, bizim de mantalitemize uygun olmayan, hepimizi üzen bir 45 dakikaydı. İkinci yarı kendini hatırlayan oyuncular, oyun formatına sadık kalan oyuncularla ilk etapta 9 dakikada 3 gol attık. Daha da fazla olur. Bu yapılan bir çalışmanın karşılığı oldu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da devam eder" ifadelerini kullandı.
Eskişehir camiasını hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Maçtan önce söyledim. Kalan maçlarımızın en önemli maçıydı. Küme düşen bir takım ama çok koşan ev mücadele eden oyuncuları var. İlk yarı inanılmaz savaş verdiler. Onları yürekten tebrik ediyorum. Gençler Eskişehir'i de iyi bir şekilde temsil ediyor. Bundan sonra da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.