Maç sırasında oruçlarını açmışlardı! "Olayın bu kadar gündeme gelmesine şaşırdık..."

AYDIN: "ONLAR 2 GÜN YEMEK YEMEDİKLERİ HALDE ORUÇLARINI TUTABİLİYORLAR"

Olması gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ankara Keçiörengücü futbolcusu Burak Aydın da, "İlk önce bu kadar büyütüleceğini düşünmüyorduk. Maçın ardından arkadaşlarımız telefonu eline aldığında sosyal medyada gündemin birinci maddesi olmuş. Gerçekten çok şaşırdık. Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Tamam maç yapıyoruz ama gerçekten sadece bir 90 dakika. Zaten 10. dakikasında orucumuzu açtık. Çok zor şartlar altında kalan insanlar var. Onlar 2 gün yemek yemedikleri halde oruçlarını tutabiliyorlar. Bizim için anormal bir durum yok bence. Şaşkınız. Gelen tepkiler, videolar ve capsler var. Maçta da tutulabilir. Başkanımızın da zaten 'oruç tutmazsınız' gibi bir kısıtlaması yok. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kulüpte isteyen orucunu tutuyor isteyen tutmuyor. Özgür bir ortam var. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz normal bir durum bu" dedi.

Giresunspor futbolcusu ile iftar ettiklerini belirten Aydın, "Maçın 12. dakikasıydı sanırım. Kenara orucumuzu açmaya gittik. Hurma almış sağlık ekibimiz. Hurmayı yerken Giresunspor'un stoperi Diarra da niyetliymiş. O da arkamızdan gelerek hurma istedi. Sağlık ekibimizde sağ olsun hurma ikram etti. O da nasiplendi. Çok güzeldi" şeklinde konuştu.