'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' Emre Belözoğlu örneği...

Hatta Galatasaray'da, Galatasaray gibi büyük bir camiada olduklarının farkında değiller diyebilir. Ama hiç kimseye şerefsiz yakıştırması yapılamaz. Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir.