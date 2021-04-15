Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' Emre Belözoğlu örneği...
Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:41 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:48

'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' örneği...

LEVENT TÜZEMEN
'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' Emre Belözoğlu örneği...

Şampiyonluk yarışında 'ın 8 puan gerisinde kalan, çıktığı son 6 maçta 13 puıan kaybeden Galatasaray'da yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Kötü gidişe çare bulamayan sarı-kırmızılı camiada son olarak Başkan 'in futbolcular için, "Şerefleri ve onurları için oynamalılar" sözleri ortalığı karıştırdı. Kaptan başta olmak üzere bazı oyuncuların bu açıklamalara tepki göstereceği ancak 'in engel olduğu iddia edildi. Galatasaray'da yaşanan bu gelişmeleri, Sabah'ın usta yazarı değerlendirdi...

Galatasaray'da yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluk şansını zora sokan sarı-kırmızılı kulüpte, Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar yeni bir kriz doğurdu. Son 6 haftada yaşanan kötü süreci yorumlayan Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." şeklinde konuşmuştu. Bu sözlerin ardından futbolcularla Cengiz'in arasındaki bağların tamamen koptuğu belirtiliyor.

Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemi Levent Tüzemen, yaşanan bu süreci yazdı. İşte o yazı...

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik eleştirileri olabilir. İyi oynamadıklarını, yüreklerini sahaya koymadan mücadele ettiklerini söyleyebilir.

Hatta Galatasaray'da, Galatasaray gibi büyük bir camiada olduklarının farkında değiller diyebilir. Ama hiç kimseye şerefsiz yakıştırması yapılamaz. Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir.

Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım; Emre Belözoğlu neler yaptı? Altay, Gökhan, Caner, Serdar, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can gibi yerli oyuncuları kullanıyor.

Unutmayalım ki yerli oyuncuların aidiyet duyguları hep yüksek olur.

Yabancı oyuncular işin profesyonel yanına bakarlar. Galatasaray'daki yabancılar Melo, Elmander, Sneijder, Ujfalusi gibi aidiyet duygusu gösteren isimler değil. Yani transferde bu tip oyuncuları almayan Galatasaray yönetimi hata yaptığını kabul etmeli.

Gelelim Florya'ya... Albayrak, Başkan'ın yaptığı hataları toparlamaya çalışıyor. Her zaman futbolcuların yanında olan, en ufak sorunlarında yanlarına koşan Albayrak, oyuncuların kırılan kalplerine pansuman yapmaya çalışıyor.

Oysa aynı oyuncular, Omar'ın yılbaşında yaşadığı travma ile ilgili evlerinden kalkıp hastaneye koşmuşlarlardı.

Sonuç: Galatasaray başarılı olduğu dönemlerde hep aile havasını yakalamıştır. Ana sorun oyuncuların aile olamamalarıdır.

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'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' Emre Belözoğlu örneği...
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