'Galatasaraylı futbolcuların aidiyet duygusu yok!' Emre Belözoğlu örneği...

Galatasaray'da yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluk şansını zora sokan sarı-kırmızılı kulüpte, Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar yeni bir kriz doğurdu. Son 6 haftada yaşanan kötü süreci yorumlayan Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." şeklinde konuşmuştu. Bu sözlerin ardından futbolcularla Cengiz'in arasındaki bağların tamamen koptuğu belirtiliyor.
Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemi Levent Tüzemen, yaşanan bu süreci yazdı. İşte o yazı...
"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik eleştirileri olabilir. İyi oynamadıklarını, yüreklerini sahaya koymadan mücadele ettiklerini söyleyebilir.
Hatta Galatasaray'da, Galatasaray gibi büyük bir camiada olduklarının farkında değiller diyebilir. Ama hiç kimseye şerefsiz yakıştırması yapılamaz. Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir.
Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım; Emre Belözoğlu neler yaptı? Altay, Gökhan, Caner, Serdar, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can gibi yerli oyuncuları kullanıyor.
Unutmayalım ki yerli oyuncuların aidiyet duyguları hep yüksek olur.
Yabancı oyuncular işin profesyonel yanına bakarlar. Galatasaray'daki yabancılar Melo, Elmander, Sneijder, Ujfalusi gibi aidiyet duygusu gösteren isimler değil. Yani transferde bu tip oyuncuları almayan Galatasaray yönetimi hata yaptığını kabul etmeli.
Gelelim Florya'ya... Albayrak, Başkan'ın yaptığı hataları toparlamaya çalışıyor. Her zaman futbolcuların yanında olan, en ufak sorunlarında yanlarına koşan Albayrak, oyuncuların kırılan kalplerine pansuman yapmaya çalışıyor.
Oysa aynı oyuncular, Omar'ın yılbaşında yaşadığı travma ile ilgili evlerinden kalkıp hastaneye koşmuşlarlardı.
Sonuç: Galatasaray başarılı olduğu dönemlerde hep aile havasını yakalamıştır. Ana sorun oyuncuların aile olamamalarıdır.