Son dakika... Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalsa da zirveyi takibini bırakmak istemiyor. Aslan'ın gözü bir taraftan da transfer çalışmalarından. Takımda köklü değişiklikler yapacak olan Fatih Terim, sol bek pozisyonunun tamamen değişmesini istedi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Saracchi'nin yanı sıra Emre Taşdemir ile de yola devam edilmeyecek.