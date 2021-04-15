Son dakika... Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalsa da zirveyi takibini bırakmak istemiyor. Aslan'ın gözü bir taraftan da transfer çalışmalarından. Takımda köklü değişiklikler yapacak olan Fatih Terim, sol bek pozisyonunun tamamen değişmesini istedi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Saracchi'nin yanı sıra Emre Taşdemir ile de yola devam edilmeyecek.
11'E VAN AANHOLT, KULÜBEYE ÇAĞTAY
Bu sezon savunma beklerinden hiç katkı alamayan Galatasaray'da Şener, Linnes, Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu 4 isimle de yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için girişimlere başladı.
SABAH SPOR'un 6 Mart'ta manşetine taşıdığı Patrick Van Aanholt listenin ilk sırasında yazan isim. Crystal Palace ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 30 yaşındaki Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yazılı teklif yapıldı. Bonservis ödenmeyecek Van Aanholt'un transferinde son aşamaya gelindi.
Sol bekte Van Aanholt'u yedekleyecek yerli-genç alternatif bakan Galatasaray'ın listesindeki ikinci isim ise Çağtay Kurukalıp. Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor. Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Öte yandan Çağtay'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor.
ASLAN'DA 8 FORMA HAZIR
Moralsiz Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da eksiklerin çokluğu, Fatih Terim'i düşündürüyor. Cezalı Donk ve Babel'in yanı sıra Falcao, Yedlin, Onyekuru ve Linnes sakatlıkları nedeniyle bu hafta yok.
Son olarak koronavirüse yakalanan Mohamed de formasından uzak kalacak. Kalede Muslera, sağ bekte Şener, stoperde Luyindama ile Donk, orta sahada Taylan-Gedson-Emre Kılınç üçlüsü, sol önde Arda'nın formaları garanti.
Ömer Bayram ve Oğulcan formsuz olduğu için sol bek ve sağ açıkta kimin oynayacağına henüz karar verilmedi. Falcao ve Mohamed'in yokluğunda ise forvet bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu.
FLORYA'DA SÜRPRİZ AYRILIK
Galatasaray Futbol A Takım İletişim Koordinatörü Aslı Islıel'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Islıel, uzun yıllardır Fatih Terim'le birlikte çalışıyordu. Terim'in ekibinden geçen sezon da medya koordinatörü Hande Sümertaş ve yardımcılarından Hasan Şaş ayrılmıştı.
DİAGNE ŞAŞIRTIYOR
West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 3-0'lık Southampton galibiyetinde pay sahibiydi. 3 sezonda 39 maça çıktığı Galatasaray'da sadece 1 gol pası verebilen Diagne, İngiltere'deki 11. maçında ikinci asistini yaptı. West Bromwich, performansından memnun olduğu Senegalli golcünün sezon sonunda 4-5 milyon euro'ya bonservisini alacak.