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Giriş Tarihi: 17.4.2021 12:05

ne zaman oynanacak? maçı tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi…

ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir uzatmalarda yenerek finale uzandı. Final etabında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak, final maçı ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Kupanın yarın final ayağında Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi…
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