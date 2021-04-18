Barcelona ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...

Sezona mali krizler ve sportif başarısızlıklarla giren Barcelona, yeni başkan Joan Laporta ile yükselişe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenmesine rağmen La Liga'da alınan üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Barcelona, geçtiğimiz günlerde de İspanya Kral Kupasını bir kez daha müzesine götürdü.