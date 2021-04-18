Barcelona ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...

Avrupa futbolunda 2020-2021 sezonunun en çok konuşulan konularından birisi olan Messi ve Barcelona ayrılığı, gerçeğe dönüşmüyor. Barcelona'da bir önceki başkan Josep Maria Bartomeu ile yaşanan sorunların ardından Arjantinli yıldızın, Katalan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Lionel Messi'nin en son 2017 yılında yenilenen sözleşmesi, bu sezonun sonunda sona eriyordu. Sözleşmenin bitişine yaklaşılması ve Messi ile eski Barcelona yönetimi arasında yaşanan sorunlar, süper yıldızın efsanesi olduğu kulüpten ayrılma noktasına gelmesini sağladı.
Sezona mali krizler ve sportif başarısızlıklarla giren Barcelona, yeni başkan Joan Laporta ile yükselişe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenmesine rağmen La Liga'da alınan üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Barcelona, geçtiğimiz günlerde de İspanya Kral Kupasını bir kez daha müzesine götürdü.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Barcelona ve Messi'nin yeni sözleşmesindeki detayları aktardı. Schira, Joan Laporta'nın Messi ile yola devam etmeyi istediği ve oyuncunun menajeri olan babasıyla bir görüşme yapacağını söyledi.
Yeni sözleşme kararından sonra Messi'nin babası, Barcelona yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Tarafların yakın zamanda masaya oturması bekleniyor.