Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...
Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:55 Son Güncelleme: 19.4.2021 00:02

ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...

İspanyol ekibi 'nın Arjantinli süper yıldızı , transfer dedikodularının ardında Katalan ekibiyle yola devam etme kararı aldı. Bu sezonun sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin yaz aylarında farklı bir Avrupa devine transfer olması bekleniyordu. Bu transfer dedikodularını tersine çeviren Messi ve Barcelona, yıllardır süren birlikteliğini devam ettirmeye karar verdi.

Avrupa futbolunda 2020-2021 sezonunun en çok konuşulan konularından birisi olan Messi ve Barcelona ayrılığı, gerçeğe dönüşmüyor. Barcelona'da bir önceki başkan Josep Maria Bartomeu ile yaşanan sorunların ardından Arjantinli yıldızın, Katalan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Lionel Messi'nin en son 2017 yılında yenilenen sözleşmesi, bu sezonun sonunda sona eriyordu. Sözleşmenin bitişine yaklaşılması ve Messi ile eski Barcelona yönetimi arasında yaşanan sorunlar, süper yıldızın efsanesi olduğu kulüpten ayrılma noktasına gelmesini sağladı.

Sezona mali krizler ve sportif başarısızlıklarla giren Barcelona, yeni başkan Joan Laporta ile yükselişe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenmesine rağmen La Liga'da alınan üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan Barcelona, geçtiğimiz günlerde de İspanya Kral Kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Barcelona ve Messi'nin yeni sözleşmesindeki detayları aktardı. Schira, Joan Laporta'nın Messi ile yola devam etmeyi istediği ve oyuncunun menajeri olan babasıyla bir görüşme yapacağını söyledi.

Yeni sözleşme kararından sonra Messi'nin babası, Barcelona yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Tarafların yakın zamanda masaya oturması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."
Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona ve Messi yola devam ediyor! Sözleşme görüşmeleri başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA