Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki penaltı kararı doğru mu? Usta yazar yorumladı

Bu arada da Mahmut Tekdemir sarı kartı olmasına rağmen hakeme 'al da beni at' dercesine Valencia'yı itti ve oyundan atıldı. Fenerbahçe skor üstünlüğü ve üstelik bir kişi fazla oynarken son saniyelerde Harun'un gereksiz bir penaltısı ile 'İşte şimdi puan gidiyor' dendi ki bu sefer Harun, penaltıyı kurtarıp hatasını telafi etti. Visca da tıpkı N'Koudou gibi kötü bir penaltı attı.