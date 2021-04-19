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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Nefesi ensesinde

VOLKAN DEMİR
Nefesi ensesinde

Düşme hattındaki Başakşehir karşısında ’nin golüyle geri düşen Kanarya; Szalai ve Pelkas ile öne geçti. 60’ta Mahmut atılırken, 88’de penaltıya sebep olan , Visca’ya izin vermeyerek hatasını telafi etti

Bay geçeceği hafta öncesi kazanıp moral bulan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü
Fenerbahçe, bu sezon alışılagelmiş şekilde başladı maça! Kendi korner kullanırken bir anda 1-0 yenik duruma düştü. Bu sezon benzer şekilde yediği üçüncü gol oldu. Halil Akbunar ve Fofana'nın rolünde bu kez Ömer Ali vardı! Yenik duruma düşülmesine rağmen takımda olumsuz yönde sapma yaşanmadı. Fenerbahçe, Gaziantep maçındaki gibi topa sahip olmaya ve üretmeye çalıştı. Duran toptan beraberlik gelince soyunma odasına derin bir nefes alarak gitti. İkinci yarı Başakşehir daha çok topa sahip olarak başladı. Ancak bu etki kısa sürdü. Fenerbahçe çok pasla geldiği atakta Pelkas'ın sol çaprazdan golüyle öne geçti. Devamında Mahmut atılınca herkes 'Maç bitti' dedi. Ama bitime 3 dakika kala Harun penaltı yaptırdı. Visca'nın penaltısını çıkaran Harun, belki de hem kendisini hem de sezonu kurtardı. Fenerbahçe, Belözoğlu yönetiminde 4 maçta 10 puanla iddiasını sürdürdü.

PELKAS, ALEX'IN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, sarı-lacivertli forma altında bir sezonda 10 farklı takıma karşı skora katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu 5 gol, 8 asistlik performansıyla sarılacivertlilerin en skorer ismi olurken, Göztepe Gaziantep, Alanya, BB Erzurum, Trabzon, Başakşehir ağlarına gol bıraktı; G.Birliği, Kasımpaşa, Kayseri, Erzurum, Konya ve Gaziantep karşısında da birer asist yaptı. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 5 gol, 5 asistle 10 gole katkı sağlayan Pelkas, 2010-11 sezonunda 13 gol, 9 asist yapan Alex sonrası Fenerbahçe formasıyla bir sezonda deplasmanda en çok skora etki eden oyuncu oldu.

SZALAİ'DEN ALTAY'A HEDİYE
Savunma performansıyla takımın değişmezleri arasında olan Attila Szalai, Başakşehir karşısında ağları havalandırarak takımını ateşledi. Attığı golden sonra kenara koşarak Altay'ın formasını alan Macar oyuncu, elinden ameliyat olan arkadaşına mesaj yolladı.

HEDEFLEDIĞİMİZ GİBİ OLDU
F.BAHÇE'DE 15. maçında ikinci kez ağları havalandıran Szalai, golünün mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Yediğimiz golden sonra iyi reaksiyon gösterdik. Korneri Caner kullandı, Ozan ön direkte dokundu ve ben de kurtulup topa dokunmayı başardım. Hedeflediğimiz gibi oldu."

OZAN SINIR TANIMIYOR!
Fenerbahçe'nin iki golünde de asiste imzasını atan Ozan Tufan, kendini aştı! Bu sezon ligde 5 kez ağları havalandırıp, 8 gol pası veren milli futbolcu, kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu yaşıyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce en fazla 6 gol atıp 5 asist yapmıştı.

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