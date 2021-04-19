Nefesi ensesinde

Bay geçeceği hafta öncesi kazanıp moral bulan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdübu sezon alışılagelmiş şekilde başladı maça! Kendi korner kullanırken bir anda 1-0 yenik duruma düştü.Halil Akbunar ve Fofana'nın rolünde bu kez Ömer Ali vardı!duruma düşülmesine rağmen takımda olumsuz yönde sapma yaşanmadı.Duran toptan beraberlik gelince soyunma odasına derin bir nefes alarak gitti.yarı Başakşehir daha çok topa sahip olarak başladı. Ancak bu etki kısa sürdü.Devamında Mahmut atılınca herkes 'Maç bitti' dedi.bitime 3 dakika kala Harun penaltı yaptırdı. Visca'nın penaltısını çıkaran Harun, belki de hem kendisini hem de sezonu kurtardı.Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, sarı-lacivertli forma altında bir sezonda 10 farklı takıma karşı skora katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu 5 gol, 8 asistlik performansıyla sarılacivertlilerin en skorer ismi olurken, Göztepe Gaziantep, Alanya, BB Erzurum, Trabzon, Başakşehir ağlarına gol bıraktı; G.Birliği, Kasımpaşa, Kayseri, Erzurum, Konya ve Gaziantep karşısında da birer asist yaptı. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 5 gol, 5 asistle 10 gole katkı sağlayan Pelkas, 2010-11 sezonunda 13 gol, 9 asist yapan Alex sonrası Fenerbahçe formasıyla bir sezonda deplasmanda en çok skora etki eden oyuncu oldu.Savunma performansıyla takımın değişmezleri arasında olan Attila Szalai, Başakşehir karşısında ağları havalandırarak takımını ateşledi. Attığı golden sonra kenara koşarak Altay'ın formasını alan Macar oyuncu, elinden ameliyat olan arkadaşına mesaj yolladı.F.BAHÇE'DE 15. maçında ikinci kez ağları havalandıran, golünün mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Yediğimiz golden sonra iyi reaksiyon gösterdik. Korneri Caner kullandı, Ozan ön direkte dokundu veHedeflediğimiz gibi oldu."Fenerbahçe'nin iki golünde de asiste imzasını atan Ozan Tufan, kendini aştı! Bu sezon ligde 5 kez ağları havalandırıp, 8 gol pası veren milli futbolcu, kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu yaşıyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce en fazla 6 gol atıp 5 asist yapmıştı.