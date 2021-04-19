Penaltı yaptırdı, kurtarıp coşturdu!

F.Bahçe'de eli kırılan Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan Harun Tekin, son dakikada neden olduğu penaltıyla sarı-lacivertli taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Ancak 31 yaşındaki file bekçisi, Visca'nın vuruşunda gol izni vermeyerek kendini affettirdi. 2015-16 sezonundan bu tarafa kalesine 23 penaltı atılan Harun, 11 tanesini kurtardı. F.Bahçe'deyken de 6 penaltının 4'ünde gole izin vermedi. Bu arada Başakşehir bu sezon 6 penaltı atışının 5'ini kaçırdı.Eli kırıldığı için sezonu kapatan Altay Bayındır, dün yerine eldivenleri takan Harun Tekin'i maç sonrası penaltı kurtarışı için sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.HARUN Tekin, penaltı pozisyonu içindedi. Galibiyeti Altay'a armağan ettiklerini belirten tecrübelikaleci,yorumunu yaptı.