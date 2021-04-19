Penaltı yaptırdı, kurtarıp coşturdu!

F.Bahçe'de eli kırılan Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan Harun Tekin, son dakikada neden olduğu penaltıyla sarı-lacivertli taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Ancak 31 yaşındaki file bekçisi, Visca'nın vuruşunda gol izni vermeyerek kendini affettirdi. 2015-16 sezonundan bu tarafa kalesine 23 penaltı atılan Harun, 11 tanesini kurtardı. F.Bahçe'deyken de 6 penaltının 4'ünde gole izin vermedi. Bu arada Başakşehir bu sezon 6 penaltı atışının 5'ini kaçırdı.
'TEBRİKLER ABIM!'
Eli kırıldığı için sezonu kapatan Altay Bayındır, dün yerine eldivenleri takan Harun Tekin'i maç sonrası penaltı kurtarışı için sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.
'ALLAH YÜZÜME GÜLDÜ'
HARUN Tekin, penaltı pozisyonu için "Ben parmaklarımla topa değdim.Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum... Hakem de öyle birkarar verdi" dedi. Galibiyeti Altay'a armağan ettiklerini belirten tecrübelikaleci, "Allah yüzüme güldü. Arkadaşlarım beni çok iyi motiveetti. Önemli bir galibiyet aldık. Her maçı kazanmak için çıkacağız.Biz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" yorumunu yaptı.