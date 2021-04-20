Son dakika: Aboubakar Sivas maçında 11'de çıkacak mı? Sergen Yalçın oyuncuları tek tek uyardı...

"FİNAL MAÇIMIZ OLACAK"

Takımın maça final gibi bakmasını isteyen Yalçın, "Ankaragücü karşısında bize yakışmayan bir oyun oynadık. Şimdi zorlu bir sınava çıkacağız ve herkesten en iyi performansını bekliyorum. Bu hafta çok kritik, 3 puandan başka bir sonucu kabul etmem" dedi.