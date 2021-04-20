Son dakika: Aboubakar Sivas maçında 11'de çıkacak mı? Sergen Yalçın oyuncuları tek tek uyardı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve 7 puanı sahada bırakarak şampiyonluk yolunda rakiplerinin ekmeğine yağ süren Beşiktaş, bugün Sivasspor'a karşı zorlu bir maça çıkıyor. Ligde 12 maçtır mağlubiyet yaşamayan rakibine karşı tüm hazırlıklarını yapan teknik direktör Sergen Yalçın, hafta boyunca futbolcularıyla yakından ilgilenirken, sürekli olarak birebir ve toplu halde görüşmeler yaparak konsantrasyonu yükseltti.
"FİNAL MAÇIMIZ OLACAK"
Takımın maça final gibi bakmasını isteyen Yalçın, "Ankaragücü karşısında bize yakışmayan bir oyun oynadık. Şimdi zorlu bir sınava çıkacağız ve herkesten en iyi performansını bekliyorum. Bu hafta çok kritik, 3 puandan başka bir sonucu kabul etmem" dedi.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Vural, Ahmet, Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Robin, Erdoğa,n Gradel, Yatabare.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar.
ŞAMPİYON GİBİ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Sivas'a meşaleler ve marşlar eşliğinde uğurladı. Bu sırada polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, taraftarları mesafe konusunda uyardı.
KARTAL'IN FİKSTÜRÜ DEĞİŞTİ
TFF, lider Beşiktaş'ın, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının tarihinde değişiklik yaptı. Bugün Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların, cuma günü oynayacağı Kayserispor müsabakası 24 Nisan Cumartesi gününe, 27 Nisan Salı günü yapılacak Ç.Rizespor mücadelesi ise 28 Nisan Çarşamba'ya alındı.
Beşiktaş Kulübü, yoğun fikstürden dolayı TFF'ye resmi başvuru yapmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada kendi maçlarındaki dengesizlikten dolayı TFF'yi eleştirmişti.
GÖZLER ABOUBAKAR'DA
Sakatlığından dolayı 4 maç takımdan uzak kalan Aboubakar, Sivas kafilesine dahil edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun son durumuna bakıp ona göre formayı verecek.
Aboubakar, önceki gün idmanda yapılan çift kale maçta 4 kez ağları sarsarak performansından bir şey kaybetmediğini göstermişti. Tecrübeli forvet oynarsa Larin gerçek yerine geçecek.