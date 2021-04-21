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Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:24

'i farklı deviren maç fazlasıyla lider oldu

AA
Cadiz'i farklı deviren Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu

La Liga'nın 31. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 'i 3-0 mağlup etti. Benzema (2) ve Odrizola'nın golleriyle kazanan Madrid ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.

BENZEMA, RAUL'Ü YAKALADI
Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu. La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cadiz ise 36 puanla 13. sırada kaldı. La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.

LA LIGA TAKIMLARI AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ PROTESTO ETTİ
Diğer yandan Real Madrid dışında La Liga takımları, bugünkü maçlarından önce Avrupa Süper Ligi girişimini protesto eden tişörtlerle sahaya çıktı. Sevilla, Real Betis, Athletic Bilbao, Elche, Valladolid, Alaves, Villarreal, Levante, Osasuna, Valencia takımlarının futbolcuları, "Düş kurmak, heyecanlanmak, engelleri aşmak, taraftar... Futbol için mücadele edeceğiz", "Kazan, futbol taraftar içindir" yazılı tişörtler giydi.

Ayrıca kalabalık bir grup Cadiz taraftarı da Real Madrid karşılaşması öncesinde stadyum dışında takımlarına destek vermek için toplanıp, Avrupa Süper Ligi girişiminde yer aldığı için Real Madrid'i protesto eden pankartlar açtı.

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Cadiz'i farklı deviren Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu
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