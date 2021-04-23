30 milyon TL’yi hibe etti

Eski başkan Dursun Özbek, 20 milyon Euro’luk alacağını taksitlerle tahsil etmeye başlarken 30 milyon TL’lik bölümünü kulübe bıraktı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı. Bankalar Birliğianlaşmasının devreye girmesiiçin icra takibini kaldırmakzorunda olan sarı-kırmızılıkulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.
ALBAYRAK, ÖZBEK ILE GÖRÜŞTÜ
Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı. Bu arada Özbek'e aday olması yönündebaskılar olsa da eski başkanikna edilemedi. Özbek ileAbdurrahim Albayrak'ın da birgörüşme yaptığı kaydedildi.
CENGIZ ADAY OLUYOR İstifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29Mayıs'taki seçimde adayolmaya karar verdi. Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.
HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF
Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek. Camiada sevileneski yöneticilerden Hakan Üstünberk'iyeni yönetiminde düşünenBaşkan, 7 Mayıs'a kadarekibini netleştirecek.