30 milyon TL’yi hibe etti

alatasaray'da Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı., Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı. Bu aradastifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkanMevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.