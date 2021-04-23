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Giriş Tarihi: 23.4.2021

30 milyon TL’yi hibe etti

MEHMET ÖZCAN
30 milyon TL’yi hibe etti

Eski başkan , 20 milyon Euro’luk alacağını taksitlerle tahsil etmeye başlarken 30 milyon TL’lik bölümünü kulübe bıraktı

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı. Bankalar Birliği anlaşmasının devreye girmesi için icra takibini kaldırmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.

ALBAYRAK, ÖZBEK ILE GÖRÜŞTÜ
Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı. Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

CENGIZ ADAY OLUYOR
İstifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi. Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.

HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF
Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek. Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.

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30 milyon TL’yi hibe etti
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