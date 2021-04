Harun Tekin'den şampiyonluk açıklaması

Sezonun değerlendirmesini yapan Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Harun Tekin, şampiyonluğa olan inancı, takımdaki birlik ve beraberliği de anlattı.



İlk olarak sezonu değerlendiren Harun, "Sezon uzun bir maraton. Bu sene özellikle daha fazla takım olmasıyla beraber güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama her zaman ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz. Son maç bana da bir şans geldi. Ne zaman kime şans geleceği belli olmuyor. Ben de katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum. Tabii ki her maç zor. Son maç da çok zorlu geçti. İyi bir takım vardı karşımızda ve zor durumda olan bir takım vardı. Geçen yılın şampiyonu sonuçta. Şu anda da düşme hattındalar ama bence iyi bir takım. Bundan sonra da her maç zor geçecek. Takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele ortaya koyduk. Hırsımızı, ne kadar istediğimizi sahada gösterdik. Bundan sonra da böyle gideceğini ümit ediyorum." dedi.