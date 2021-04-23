Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...
Giriş Tarihi: 23.4.2021 20:04 Son Güncelleme: 23.4.2021 20:21

: 'nin yıldızı 'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

haberi.. 'de şampiyonluk mücadele veren 'nin yükselen değeri 'ye dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Fenerbahçe yönetimi ise İngiliz ekiplerinin de peşinde olduğu Macar savunmacı için rekor bir bonservis bedeli belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Devre arasında katıldığı 'de performansıyla göz dolduran için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaki Macar futbolcu için İspanyol ekibi da devreye girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

MONCHI KANCAYI TAKTI

A Spor'un haberine göre, Sportif Direktörü 'nin yakından takip ettiği belirtilen Szalai için sezon sonu ile masaya oturacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

Potansiyelli bir oyuncuyu takımına kazandırmak isteyen , Macar futbolcunun transferi için yönetimine raporunu sundu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

İNGİLİZ EKİPLERİ DE DEVREDE

Öte yandan dışında İngiliz ekipleri , ve 'ın Szalai'yi transfer etmek istediği biliniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

25 MİLYON EURO İSTİYOR

ise 23 yaşındaki Macar savunma oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

Sarı-Lacivertliler Szalai'yi devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bedelle kadroya katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

yönetimi Szalai'nin bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

EURO 2020'DE MÜCADELE EDECEK

Kanarya, Szalai için görüşmelere EURO 2020'nin ardından başlayacak. Macar futbolcu, EURO 2020'nin grup aşamasında Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta mücadele edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

bu 3 dev ülke ile mücadele edecek Szalai için EURO 2020'nin iyi bir vitrin olacağını düşünüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...

SZALAI'NİN PERFORMANSI

'de bu sezon 16 maça çıkan 2 gol attı. Szalai, Macaristan Milli Takımı ile 11 maça çıktı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...
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