Devre arasında katıldığı Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran Attila Szalai için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaki Macar futbolcu için İspanyol ekibi Sevilla da devreye girdi.
MONCHI KANCAYI TAKTI
A Spor'un haberine göre, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği belirtilen Szalai için sezon sonu Fenerbahçe ile masaya oturacak.
İNGİLİZ EKİPLERİ DE DEVREDE
Öte yandan Sevilla dışında İngiliz ekipleri West Ham United, Aston Villa ve Newcastle United'ın Szalai'yi transfer etmek istediği biliniyor.
25 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe ise 23 yaşındaki Macar savunma oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor.
Sarı-Lacivertliler Szalai'yi devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bedelle kadroya katmıştı.
EURO 2020'DE MÜCADELE EDECEK
Kanarya, Szalai için görüşmelere EURO 2020'nin ardından başlayacak. Macar futbolcu, EURO 2020'nin grup aşamasında Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta mücadele edecek.
Fenerbahçe bu 3 dev ülke ile mücadele edecek Szalai için EURO 2020'nin iyi bir vitrin olacağını düşünüyor.
SZALAI'NİN PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 16 maça çıkan Attila Szalai 2 gol attı. Szalai, Macaristan Milli Takımı ile 11 maça çıktı.