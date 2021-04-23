TERIM'DEN ERKEN KAMP

Yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kamp için dün kente gitti. Tedavileri devam eden Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada olan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Linnes ise kafilede bulundu.