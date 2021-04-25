Lyon karşısında Burak Yılmaz fırtınası! Lille'e nefes verdi...

Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Lyon'un üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı.
4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon maçını kaybetmesi halinde ağır yara alacak alan Lille'e, Burak Yılmaz nefes verdi.
İlk yarının son dakikalarında kazanılan kaleyi doğrudan gören frikik pozisyonunda topun başına geçen Burak Yılmaz, enfes bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.
İkinci yarıya etkili başlayan Lille, David'in golüyle beraberliği yakaladı. Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.
TARİHE GEÇTİ
Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü unvanını aldı.