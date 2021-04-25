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Giriş Tarihi: 25.4.2021 23:08 Son Güncelleme: 25.4.2021 23:38

karşısında fırtınası! 'e nefes verdi...

Lyon karşısında Burak Yılmaz fırtınası! Lille'e nefes verdi...

'de formasıyla şampiyonluk iddiasını sürdüren , bir diğer şampiyonluk adayı olan 'a karşı kritik bir maça çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, ilk yarının son dakikalarında enfes bir golle Lyon ağlarını sarstı.

Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Lyon'un üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı.

4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon maçını kaybetmesi halinde ağır yara alacak alan Lille'e, Burak Yılmaz nefes verdi.

İlk yarının son dakikalarında kazanılan kaleyi doğrudan gören frikik pozisyonunda topun başına geçen Burak Yılmaz, enfes bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

İkinci yarıya etkili başlayan Lille, David'in golüyle beraberliği yakaladı. Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.

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TARİHE GEÇTİ

Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü unvanını aldı.

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Lyon karşısında Burak Yılmaz fırtınası! Lille'e nefes verdi...
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