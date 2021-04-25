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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Denizlıspor eriyor

Denizlıspor eriyor
İLK beş peşinde koşan Demir Grup Sivasspor, ligde ateş hattının son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile yenişemedi: 1-1. 31'de Sivasspor atağında Kayode topu ağlarla buluştu. Gol ofsayt nedeniyle önce iptal edildi ancak sonra VAR'dan gelen karar ile geçerli sayıldı: 0-1. İlk devreyi Yiğidolar önde bitirirkin, ikinci 45'te Denizlispor 59'da Diskerud'un sayısı ile eşitliği buldu. 77'de Kayode bir kez daha sahneye çıktı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve bu sefer golü saymadı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Sivas yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya çıkardı. Denizlispor ise ateş hattından kurtulamayıp ligin son haftaları yaklaşırken 28 puanda kaldı.

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Denizlıspor eriyor
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