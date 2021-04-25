Denizlıspor eriyor

İLK beş peşinde koşan Demir Grup Sivasspor, ligde ateş hattının son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile yenişemedi: 1-1. 31'de Sivasspor atağında Kayode topu ağlarla buluştu.İlk devreyi Yiğidolar önde bitirirkin, ikinci 45'te Denizlispor77'de Kayode bir kez daha sahneye çıktı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve bu sefer golü saymadı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Sivas yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.