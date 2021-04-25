Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:17 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:38

Son dakika: 'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Son dakika haberi... Spor Toto 'in 37. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , kadroda yine sürpriz tercihler yapacak. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Şampiyonluk yarışı kızışırken lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, kadroda yine sürpriz hamleler yapması bekleniyor.

BEKLER DEĞİŞİYOR!

Fenerbahçe, Başakşehir maçından farklı olarak savunmada değişiklik bekleniyor. Sol bek Caner'in yerine Novak, sağ bek Nazım'ın yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün görev alması bekleniyor. Gökhan, 11 oynayamazsa Ozan sağ beke, Thiam 11'e dahil olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia,

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic,Tarkan, Bistrovic, Varga, Thelin.

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MESUT ÖZİL'E TEKNİK HEYET KARAR VERECEK

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.

Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, bugünkü Kasımpaşa maçında 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

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9 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beINSPORTS 1'de naklen yayınlanacak.

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Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
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