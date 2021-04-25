Son dakika: Fenerbahçe zirve yarışında Kasımpaşa maçına odaklandı! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 37. hafta maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu sonuçlarla yeniden zirveye odaklanan sarı-lacivertliler, Beşiktaşla olan puan farkını azaltmayı da başardı. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia,
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic,Tarkan, Bistrovic, Varga, Thelin.
FENERBAHÇE'DE 3, KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Kasımpaşa'da da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan ve Armin Hodzic forma giyemeyecek. Gilbert Koomson'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
MESUT ÖZİL'E TEKNİK HEYET KARAR VERECEK
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut'un durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Mesut Özil, kadroya alınması durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak.
Yıldız isim, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Mesut, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
SARI LACİVERTLİLERDE 9 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.