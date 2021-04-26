Bursaspor'un gençleri devlerin gözdesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TFF 1. Lig'de bu sezon transfer yasağını kaldıramayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor'da gözler transfere çevrildi. Devre arasında Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'a bedelsiz kaptıran yeşil-beyazlı kulüp, bu kez aynı hataya düşmek istemiyor.

Nitekim Bursaspor'un en etkili isimleri arasında yer alan Burak Kapacak'la Fenerbahçe'nin, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'le Galatasaray'ın, Emirhan Aydoğan'la Trabzonspor'un, Burak Altıparmak'la ise de Alanyaspor'un ilgilendiği belirtiliyor.