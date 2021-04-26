Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra gerginlik yaşandı!

"EROL HOCA KONUSUNDA YÖNETİMLE BERABER BİR KARAR VERDİK"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğruda olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimle beraber bir karar verdik. Kararın o dönem için en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için verdik. Oyunda gelişme var ama ne olursa olsun biz şampiyon olursak en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca olduğunu söylememiz gerekiyor. Erol hoca döneminde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz onun karşılığında mutlaka biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Her konuda refleks verebiliriz. O gün kendi inandığımız doğru o süre içerisinde olan şey. Önümüzde önemli maçlara konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.