Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra gerginlik yaşandı!

Fenerbahçe dün Kadıköy'de Kasımpaşa'yı Enner Valencia (2) ve Szalai'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında tutunmaya devam etti. Zorlu ve tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçın ardından kenarda Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa teknik heyeti arasında bir gerginlik yaşandı.
EMRE BELÖZOĞLU: "BEN FUTBOLCU DEĞİLİM, KES SESİNİ"
Maçın bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşandı. Mücadelenin son dakikalarında F.Bahçe'nin oyuncu değişikliği sırasında Kasımpaşa analizcisi Barış Kanbak, teknik direktör Emre Belözoğlu'na dönerek, "Hocam, Fırat Aydınus'u da değiştir" ifadesini kullandığı öğrenildi. Belözoğlu da maç bitiminde, "Ben futbolcu değilim, kes sesini" diye çıkışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Araya Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber'in girmesiyle olay sonlandı.
"TEPKİMİ DAHA KONTROLLÜ VEREBİLİRDİM"
Kasımpaşa maçının son anlarında yaşanan gerginlikle alakalı açıklama yapan Belözoğlu, "Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz dedim tribüne. Ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip soyunma odasında bulunan her birey, rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı bugüne kadar görev aldığım süre içerisinde hiçbir şekilde tutumum olmadı. Maçın son dakikalarında bana bir sataşma oldu. Benimde kendimi tutmam gerekiyordu ama karşılıklı tepki oldu. İstemediğim bir şey bu benim için. Ama Fenerbahçe takımının direktörü olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamanız gerekiyor. Rakip takım görevli bir kişinin benim takımımdaki bir oyuncuya bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.
"OYUNUN HAKİMİYETİNİ RAKİBE ORTAK ETTİK"
Emre Belözoğlu, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Oyunun 3'te 2'si gerçekten memnun ediciydi. 65, 70. dakikadan sonra oyunun hakimiyetini rakibe ortak ettik. Basit 2 gol ve üstüne sıkıntılı dakikalar. Çok daha net kazanabileceğimiz bir maçı rakibimize ortak ederek zorlu bir sürece ittik. Onu biz kendi kendimize yaptık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ortaya koydukları mücadele için. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz, maçları da kazanmak gerekiyor. Kazandığım için mutluyum. Oyunun belli anlarında rakibi oyuna ortak ettiğim içinde rahatsızlıkları dile getirdik oyunculara. Hedefimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"EROL HOCA KONUSUNDA YÖNETİMLE BERABER BİR KARAR VERDİK"
Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğruda olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimle beraber bir karar verdik. Kararın o dönem için en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için verdik. Oyunda gelişme var ama ne olursa olsun biz şampiyon olursak en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca olduğunu söylememiz gerekiyor. Erol hoca döneminde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz onun karşılığında mutlaka biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Her konuda refleks verebiliriz. O gün kendi inandığımız doğru o süre içerisinde olan şey. Önümüzde önemli maçlara konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.