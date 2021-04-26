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Giriş Tarihi: 26.4.2021 13:54 Son Güncelleme: 26.4.2021 14:02

'de 'e destek: Önümüzdeki maçları sen alacaksın

DHA
Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek: Önümüzdeki maçları sen alacaksın

'in 37. haftasında , 'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları ’e destek verdi.

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler. "Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullanan futbolcular, Harun'a "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın" dediler.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek: Önümüzdeki maçları sen alacaksın
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