Fenerbahçe'de Harun Tekin'e destek: Önümüzdeki maçları sen alacaksın

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.