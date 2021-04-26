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Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:01 Son Güncelleme: 26.4.2021 08:06

Harun'un hataları sonrası taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı ...'

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

haberleri: Fenerbahçe zorlu geçen maçta evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya 'in hataları damga vurdu. Altay'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Harun, geçen haftaki Başakşehir maçında hatalı bir penaltı yaptırmış daha sonra Visca'nın penaltısını kurtararak hatasını telafi etmişti. Dün iki hatalı gol giyen Harun Tekin'e taraftardan tepki geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

taraftarı sosyal medya üzerinden 'e tepki gösterdi! 'Yaktın bizi Harun, asist kralı Harun Tekin' gibi yorumlar yapıldı. Altay Bayındır'ın yokluğunda eldivenleri giyen Harun Tekin yanlış hamleleriyle adeta maça damga vurdu. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu da özellikle maçın son anlarında Harun'un hatalı pas tercihlerine çok sinirlendi. Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül de yazısında Harun Tekin'in performansını eleştirdi.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ: YAKTIN BİZİ HARUN TEKİN!

Başakşehir karşısında neden olduğu penaltıyı kurtararak kendini affettiren 31 yaşındaki file bekçisi, Kasımpaşa karşısında ise takımının kötüsüydü. 21. dakikada takım arkadaşına pas vermey e çalışırken topu Hajradinovic'in ayağına gönderen F.Bahçeli eldiven, Boşnak oyuncudan golü yedi. Harun, 76. dakikada ise savunma arkasına sarkan Hajradinovic ile karşı karşıya pozisyonda bir an tereddüt edip zaman kaybetti ve rakibini düşürünce hakem penaltı verdi. Beyaz noktaya gelen Hadergjonaj ağları sarstı.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuya büyük tepki gösterdi. Altay'ın en kısa zamanda dönmesi dileklerini de ileten sarılacivertliler, "Asist kralı Harun", "Yaktın bizi Harun" mesajları paylıştı.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

ALANYASPOR MAÇINDA İRFAN CAN YOK!

Maçın 43. dakikasında hızlı atağa çıkan Kasımpaşalı oyuncuyu çekerek durduran İrfan Can Kahveci, sarı kart gördü. Kart sınırını dolduran Fenerbahçeli oyuncu, Perşembe günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: ÜÇ PUAN BU AKŞAM HARUN TEKİN'İ KURTARDI!

F.Bahçe bu sezon birinci devrede ilk defa çok etkili ve pozisyon zenginliğine sahne olan ofansif futbol sergiledi. Hücum girişimlerinde öylesine olumlu, değişik varyasyonlar sergilediler ki Kasımpaşa'nın takım savunması felç oldu. Hücum presi vardı, yerleşmiş savunmalara set oyununda üretkenlik sağlandı.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

Eğer Ertuğrul'un kurtarışları olmasa F.Bahçe attığının iki mislini ilk yarıda atardı. İkinci devre ise takım durdu. Ayağa paslarla oyunu rölantiye alıp kritik Alanya deplasmanını da düşünerek aktif dinlenmeye geçti. Ancak oyun hakimiyeti kendilerindeyken iki kritik olay yaşandı. Önce Thelin'e yapılan net penaltıyı ne Fırat Aydınus gördü ne de VAR! Hemen kısa süre sonrasında da Thelin'in ağlara giden bir topunda kıl payı ofsayt çıktı.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

Ardından Emre Belözoğlu son iki maçtan ders almamış ki yine oyuncu değişikliklerine gitti hem de üçü bir arada. Yine düzen bozuldu ardından fark bire indi. Belki risk alan rakip karşısında iki pozisyon bulundu ama son dakikalar da bitmek bilmedi. Ben sezonun ilk onuncu haftasından itibaren hep şunu söyledim: "Ne Samatta ne Thiam ne Cisse ne de Ademi'den fayda gelmez. Hepsi fizik olarak tükenmiş.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

Eldeki kadroda tam randımanda olmasa da en hareketli isim olan Valencia santrfor oynamalı." Emre Belözoğlu göreve başladıktan sonra 1.5 maç Samatta'da ısrar etti sonra gerçeği anladı. Samatta ortada yok, Valencia santrfor.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

Harun'un ilk yarıdaki göz göre göre yaptığı inanılmaz hatası iyi futbol ve 3 puandan örtüldü.

Son dakikada yine benzer bir hata yaptı, eğer topu kapan Kasımpaşalı oyuncunun vuruşu kaleye girseydi herhalde gecenin en çok konuşulan ismi Harun olurdu.

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

FENERBAHÇE'DEN VAR OPERATÖRÜNE TEPKİ!

, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi. Daha önce aynı konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için başvuruda bulanan sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, G.Saray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir. Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'

ALTAY KAHROLDU

'in hatası ile gelen gol sonrasında kameralar da tribünde bulunan Altay Bayındır'a çevrildi. 23 yaşındaki kaleci, takım arkadaşının hatası sonrasında gözlerini uzun süre kapatıp bekledi.

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Harun'un hataları sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Asist kralı Harun Tekin...'
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