Ardından Emre Belözoğlu son iki maçtan ders almamış ki yine oyuncu değişikliklerine gitti hem de üçü bir arada. Yine düzen bozuldu ardından fark bire indi. Belki risk alan rakip karşısında iki pozisyon bulundu ama son dakikalar da bitmek bilmedi. Ben sezonun ilk onuncu haftasından itibaren hep şunu söyledim: "Ne Samatta ne Thiam ne Cisse ne de Ademi'den fayda gelmez. Hepsi fizik olarak tükenmiş.