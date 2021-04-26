Kale Tekin değil

Altay Bayındır'ın sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de kaleyi devralan Harun Tekin, hatalarıyla dün geceye damga vurdu. Başakşehir karşısında neden olduğu penaltıyı kurtararak kendini affettiren 31 yaşındaki file bekçisi, Kasımpaşa karşısında ise takımının kötüsüydü.Harun, 76. dakikada ise savunma arkasına sarkan Hajradinovic ile karşı karşıya pozisyonda bir an tereddüt edip zaman kaybetti ve rakibini düşürünce hakem penaltı verdi.Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuya büyük tepki gösterdi. Altay'ın en kısa zamanda dönmesi dileklerini de ileten sarılacivertliler,, "Yaktın bizi Harun" mesajları paylıştı.İrfan Can cezalı43. dakikasında hızlı atağa çıkan Kasımpaşalı oyuncuyu çekerek durduransarı kart gördü. Kart sınırını dolduran Fenerbahçeli oyuncu, Perşembe günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü., Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi. Daha önce aynı konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için başvuruda bulanan sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, G.Saray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olanKulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."Harun Tekin'in hatası ile gelen gol sonrasında kameralar da tribünde bulunan Altay Bayındır'a çevrildi. 23 yaşındaki kaleci, takım arkadaşının hatası sonrasında gözlerini uzun süre kapatıp bekledi.