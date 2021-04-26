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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Kale Tekin değil

Kale Tekin değil

İlk yarıda verdiği hatalı pas sonrası golü ağlarında gören F.Bahçeli kaleci, ikinci devrede ise Hajradinovic’i düşürüp penaltıya neden oldu

Altay Bayındır'ın sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de kaleyi devralan Harun Tekin, hatalarıyla dün geceye damga vurdu. Başakşehir karşısında neden olduğu penaltıyı kurtararak kendini affettiren 31 yaşındaki file bekçisi, Kasımpaşa karşısında ise takımının kötüsüydü. 21. dakikada takım arkadaşına pas vermey e çalışırken topu Hajradinovic'in ayağına gönderen F.Bahçeli eldiven, Boşnak oyuncudan golü yedi. Harun, 76. dakikada ise savunma arkasına sarkan Hajradinovic ile karşı karşıya pozisyonda bir an tereddüt edip zaman kaybetti ve rakibini düşürünce hakem penaltı verdi. Beyaz noktaya gelen Hadergjonaj ağları sarstı.

TARAFTARDAN TEPKİ: YAKTIN BİZİ
Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuya büyük tepki gösterdi. Altay'ın en kısa zamanda dönmesi dileklerini de ileten sarılacivertliler, "Asist kralı Harun", "Yaktın bizi Harun" mesajları paylıştı.
İrfan Can cezalı
KARŞILAŞMANIN 43. dakikasında hızlı atağa çıkan Kasımpaşalı oyuncuyu çekerek durduran İrfan Can Kahveci, sarı kart gördü. Kart sınırını dolduran Fenerbahçeli oyuncu, Perşembe günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

VAR&NBSP;OPERATÖRÜNE TEPKİ!
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi. Daha önce aynı konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için başvuruda bulanan sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, G.Saray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir. Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

ALTAY KAHROLDU
Harun Tekin'in hatası ile gelen gol sonrasında kameralar da tribünde bulunan Altay Bayındır'a çevrildi. 23 yaşındaki kaleci, takım arkadaşının hatası sonrasında gözlerini uzun süre kapatıp bekledi.

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