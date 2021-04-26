Son dakika: Burak Yılmaz Lille'yi şampiyonluğa taşıyor! Kral Fransa'yı salladı...

Son dakika... Burak Yılmaz kariyerinin unutulmaz gecelerinden birini yaşadı! Fransa Ligue 1'de zirve yarışında bulunan Lille, şampiyonluğun diğer adayı olan Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon karşısında maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, ev sahibi ekibin üst üste gelen golleriyle adeta şoka uğradı. Fransız taraftarlar maç sonu ise çılgına döndü.
4 takımın Ligue 1 şampiyonluğu için tutunduğu yarışta, Lyon 20'de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani ve 35. dakikada Jose Fonte'nin (kendi kalesine) golleriyle 2-0 öne geçti.
FRİKİKTEN MÜKEMMEL GOL
İlk yarının son dakikasında kazanılan frikikte harika bir gole imza atan Burak Yılmaz, takımını soyunma odasına 2-1'in umuduyla götürdü.
İkinci yarıya etkili başlayan Lille, Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan David'in golüyle durumu 2-2'ye getirmeyi başardı.
SON SÖZÜ YİNE BURAK YILMAZ SÖYLEDİ
85'te Yusuf Yazıcı'nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Burak Yılmaz durumu 3-2'ye getirdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik unutulmaz bir galibiyetle ayrılmayı başardı.
BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ
Bu sonuçla Lille puanını 73'e yükselterek ligin bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken, Lyon ise 67 puanda kalarak şampiyonluğu mucizelere bıraktı.
Lille tarihine geçen Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay sonra Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü (35) unvanını aldı.