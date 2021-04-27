Benzema Raul Gonzalez'i yakaladı!

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son hız devam ediyor. Bu sezon İstanbul'da oynanacak final için mücadele veren Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City, son kozlarını paylaşıyor.
Yarı final ilk maçında İspanya'da oynanan Real Madrid - Chelsea karşılaşması, Pulisic ve Benzema'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla final için avantaj elde Chelsea, 5 Mayıs'ta Londra'da oynanacak maçla İstanbul biletine daha yakın olan taraf olarak görülüyor.
Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri ise 134 golle Cristiano Ronaldo, 120 golle Lionel Messi ve 73 golle Robert Lewandowski olarak sıralandı.
BİR DİĞER REKOR PULİSİC'TEN
Chelsea'de Christian Pulisic ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu. Pulisic, tüm turnuvalar dahilinde Real Madrid ağlarını sarsan yine ilk ABD'li futbolcu unvanını elde etti.