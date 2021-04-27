Benzema Raul Gonzalez'i yakaladı!

Bu sonuçla final için avantaj elde Chelsea, 5 Mayıs'ta Londra'da oynanacak maçla İstanbul biletine daha yakın olan taraf olarak görülüyor.

Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.