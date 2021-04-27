Kariyerine güveniyoruz!

Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı. Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Bizsenin geçmişine ve kariyerinesonuna kadar güveniyoruz.Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi. 31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da "Bizbir takımız. Birbirimiz için savaşacağız.Önümüzdeki maçları sen kazandıracaksın" sözleriyle destek gördü.