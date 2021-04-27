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Giriş Tarihi: 27.4.2021

Kariyerine güveniyoruz!

VOLKAN DEMİR
Kariyerine güveniyoruz!
Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı. Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Biz senin geçmişine ve kariyerine sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi. 31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da "Biz bir takımız. Birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen kazandıracaksın" sözleriyle destek gördü.

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Kariyerine güveniyoruz!
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