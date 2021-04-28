Almanya Bundesliga'da yeni moda: Teknik direktör transfer etmek!

Bu gelişmeler üzerine yeni sezon için Eintracht Frankfurt ve Leipzig teknik direktör arayışlarını sürdürürken Borussia Dortmund'un yanı sıra 7 takım sezona başladığı teknik direktörü değiştirdi.

Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke 04 bu sezon 5, Mainz 05 ise 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Hertha Berlin, Köln, Arminia Bielefeld, Augsburg ve Bayer Leverkusen ise sezon başında yola çıktıkları teknik direktörle yollarını ayıran takımlar oldu.