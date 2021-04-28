Son dakika: Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...

75 puanla ligin tepesinde yer alan Beşiktaş, Rizespor karşısında maça çok hızlı başladı. Sahaya Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'den yoksun çıkan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16. dakikada öne geçti. Beşiktaş'ta son dönemin yıldızı N'Koudou, 16. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçerdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'IN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!
Bu golden 2 dakika sonra bu kez Ljajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ancak golü inceleyen VAR odası, ofsayt kararı verdi ve hakem Abdulkadir Bitigen golü iptal etti.
Oyunun hakimi olan Beşiktaş, ataklarını sürdürdü ve 44. dakikada bu kez Atiba ile farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlıların sevinci bir kez daha VAR'dan döndü. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden incelenen pozisyonda elle oynama tespit edildi. Beşiktaş'ın golü yine VAR'dan döndü.
N'KOUDOU GÖZ DOLDURDU!
Beşiktaş'ta son haftaların parlayan yıldızı N'Koudou Rize'de de sahne aldı. Fransız yıldız bir kez daha ağları sarsarak Kartal'ın Süper Lig'de attığı son 3 gole imzasını koymuş oldu.
Öte yandan N'Koudou'nun golünde pası veren Ghazzel ise bu sezon Süper Lig'deki 16. asistini yaparak müthiş performansını sürdürdü.
Beşiktaş 2-0 öne geçti. Beşiktaş hesabından VAR göndermesi geldi.