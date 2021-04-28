Son dakika: Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...

Oyunun hakimi olan Beşiktaş, ataklarını sürdürdü ve 44. dakikada bu kez Atiba ile farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlıların sevinci bir kez daha VAR'dan döndü. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden incelenen pozisyonda elle oynama tespit edildi. Beşiktaş'ın golü yine VAR'dan döndü.