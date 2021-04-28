Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 21:36 Son Güncelleme: 28.4.2021 21:51

: ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...

Son dakika: Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...

haberleri... Şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. İlk yarıda 3 gol bulan Beşiktaş'ın attığı iki gol VAR'dan döndü. Adem Ljajic'in golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken ilk yarının son dakikasında Atiba'nın attığı gol de elle oynama gerekçesiyle iptal oldu. Ghezzal'ın asisti ise büyük takdir topladı.

Son dakika... Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan lider Beşiktaş, mutlak 3 puan için çıktığı Rize deplasmanında ilk yarıda 3 gol attı ancak 2'si VAR'a takıldı. Kartal'ın ağlara gönderdiği 2 gol iptal edildi. Önce Ljajic ardından ise Atiba'nın golleri geçersiz sayıldı. İşte detaylar...

75 puanla ligin tepesinde yer alan Beşiktaş, Rizespor karşısında maça çok hızlı başladı. Sahaya Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'den yoksun çıkan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16. dakikada öne geçti. Beşiktaş'ta son dönemin yıldızı N'Koudou, 16. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçerdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'IN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Bu golden 2 dakika sonra bu kez Ljajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ancak golü inceleyen VAR odası, ofsayt kararı verdi ve hakem Abdulkadir Bitigen golü iptal etti.

Oyunun hakimi olan Beşiktaş, ataklarını sürdürdü ve 44. dakikada bu kez Atiba ile farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlıların sevinci bir kez daha VAR'dan döndü. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden incelenen pozisyonda elle oynama tespit edildi. Beşiktaş'ın golü yine VAR'dan döndü.

N'KOUDOU GÖZ DOLDURDU!

Beşiktaş'ta son haftaların parlayan yıldızı N'Koudou Rize'de de sahne aldı. Fransız yıldız bir kez daha ağları sarsarak Kartal'ın Süper Lig'de attığı son 3 gole imzasını koymuş oldu.

Öte yandan N'Koudou'nun golünde pası veren Ghazzel ise bu sezon Süper Lig'deki 16. asistini yaparak müthiş performansını sürdürdü.

Beşiktaş 2-0 öne geçti. Beşiktaş hesabından VAR göndermesi geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek ve kimler muaf?
Son dakika haberi: İşte tam kapanmada dikkat çeken 5 detay: Suistimallerin önüne böyle geçilecek...
Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci bombayı patlattı! Gökberk Demirci ve Özge Yağız ne zaman evleniyor?
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu karar yön verecek: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim kararını verdi! Mustafa Cengiz...
Bursa'da altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları fırladı!
Son dakika: Seyahat kısıtlaması öncesi biletler tükendi, trafik kilitlendi! İçişleri duyurdu: O saatlere istisna...
Son dakika haberi: Ünlü borsa spekülatörüne kripto para şoku! 10 milyon dolarlık pazarlık ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ikisi VAR'dan döndü! Atiba'nın pozisyonu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA