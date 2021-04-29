Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor

MONCHENGLADBACH ADI HUTTER İÇİN 7.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ise Marco Rose'nin boşluğunu doldurmakta gecikmedi. Alman ekibi, Rose'nin yerine Eintracht Frankfurt ile başarılı bir yıl geçiren Avusturyalı teknik adam Adi Hütter'i takımın başına getirdiğini bildirdi. İddialara göre Alman ekibi bu transfer için Mönchengladbach'a 7.5 milyon Euro bir bedel ödeyecek.