Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün

Lennon’un iki asist, İlhan Parlak’ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada ev sahibi farklı kazanarak rahat bir nefes aldı. 41’de bir kişi eksik kalan son sıradaki Horoz, lige tutunma umudunu da tüketti
8 maçtır kazanamayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Kayserispor oldu. En son 7 Mart'ta Hatay'ı yenen sarı-kırmızılılar, 8 Mart'ta Yeni Malatya'yı devirdikten sonra kazanamayan Denizlispor'u 6 golle geçti. 18'de İlhan Parlak ve 26'daAvramovski'nin golleriyle 2-0 geriye düşen Denizli, 31'de Sagal ile umutlandı: 2-1. Ancak Murawsi 41'de çift sarıdan kırmızıgörüp takımını 10 kişi bıraktı. 45+5'teAvramovski'nin golüyle soyunmaodasına 3-1 önde giden ev sahibi takım ikinci yarı gollerine devam etti. Lennon'un asistinde 51'deNehuen Paz durumu 4-1'e getirdi.60'ta yine Lennon'un asistinde İlhanParlak kendisinin iki, takımının 5. golünüattı: 5-1. Ege ekibi, 81'de Mesanovic ve 90'da Sakıb ile skoru 5-3'e getirdi. 90+5'teMelih son sözü söyledi: 6-3…