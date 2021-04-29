Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün

maçtır kazanamayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Kayserispor oldu. En son 7 Mart'ta Hatay'ı yenen sarı-kırmızılılar, 8 Mart'ta Yeni Malatya'yı devirdikten sonra kazanamayan Denizlispor'u 6 golle geçti.geriye düşen Denizli,Ancaktakımını 10 kişi bıraktı.önde giden ev sahibi takım ikinci yarı gollerine devam etti.Ege ekibi, 81'de Mesanovic ve 90'da Sakıb ile skoru 5-3'e getirdi.