Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün
Giriş Tarihi: 29.4.2021

Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün

Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün

Lennon’un iki asist, ’ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada ev sahibi farklı kazanarak rahat bir nefes aldı. 41’de bir kişi eksik kalan son sıradaki , lige tutunma umudunu da tüketti

8 maçtır kazanamayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Kayserispor oldu. En son 7 Mart'ta Hatay'ı yenen sarı-kırmızılılar, 8 Mart'ta Yeni Malatya'yı devirdikten sonra kazanamayan Denizlispor'u 6 golle geçti. 18'de İlhan Parlak ve 26'da Avramovski'nin golleriyle 2-0 geriye düşen Denizli, 31'de Sagal ile umutlandı: 2-1. Ancak Murawsi 41'de çift sarıdan kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. 45+5'te Avramovski'nin golüyle soyunma odasına 3-1 önde giden ev sahibi takım ikinci yarı gollerine devam etti. Lennon'un asistinde 51'de Nehuen Paz durumu 4-1'e getirdi. 60'ta yine Lennon'un asistinde İlhan Parlak kendisinin iki, takımının 5. golünü attı: 5-1. Ege ekibi, 81'de Mesanovic ve 90'da Sakıb ile skoru 5-3'e getirdi. 90+5'te Melih son sözü söyledi: 6-3…

EN ÇOK OKUNANLAR

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika: İstanbul’daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
Son Dakika Haberi: Bakan Soylu duyurdu! Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler
Bursa'da altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları fırladı!
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne: Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı
Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!
Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz'den buruk doğum günü kutlaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de düğün Denizli’de hüzün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA