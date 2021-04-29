Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR | CANLI