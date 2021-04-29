Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR | CANLI
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Uğur, Ahmet, Camara, Claudemir, Gradel, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Kubilay, Ahmed, Fofana, Umut, Tetteh.
MALATYA'DA ADEM BÜYÜK YOK!
Yeni Malatyaspor'un ise 40 puanı bulunuyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkış yakalayan İrfan Buz'un öğrencileri de formunu devam ettirmek istiyor. Malatya ekibinde sarı kart cezalısı Adem Büyük ile sakatlığı bulunan Wallace müsabakada forma giyemeyecek.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.