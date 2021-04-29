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Giriş Tarihi: 29.4.2021 15:32 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:33

Sivasspor - (CANLI)

Sivasspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor, 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem yönetiyor. Bu maç öncesi Sivasspor'un 52 puanı bulunurken Yeni Malatyaspor'un ise 40 puanı var. Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilisiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR | CANLI

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Uğur, Ahmet, Camara, Claudemir, Gradel, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Kubilay, Ahmed, Fofana, Umut, Tetteh.

MALATYA'DA ADEM BÜYÜK YOK!

Yeni Malatyaspor'un ise 40 puanı bulunuyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak çıkış yakalayan İrfan Buz'un öğrencileri de formunu devam ettirmek istiyor. Malatya ekibinde sarı kart cezalısı Adem Büyük ile sakatlığı bulunan Wallace müsabakada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

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Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
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