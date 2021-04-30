Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Schalke'nin oyuncusu Suat Serdar Galatasaray'ı takibe aldı!
Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:06 Son Güncelleme: 30.4.2021 15:17

'nin oyuncusu 'ı takibe aldı!

SABAH.COM.TR SPOR
Schalke'nin oyuncusu Suat Serdar Galatasaray'ı takibe aldı!

'da forması giyen , Instagram hesabından 'ın resmi hesabını takibe aldı. 24 yaşındaki Bingen doğumlu Suat Serdar'ın Galatasaray'a transfer mi oluyor sorularını da gündeme getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray'da gelecek sezon hangi isimlerin transfer edileceği şimdiden merak ediliyor. Bugün Douglas Costa ile ilgili transfer iddiaları gündeme geldi. Diğer yandan Almanya doğumlu Schalke oyuncusu Suat Serdar da Galatasaray'ı takibe aldı.

SUAT SERDAR INSTAGRAM'DAN GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

Bundesliga'da Schalke forması giyen 24 yaşından Almanya doğumlu Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldığı görüldü. Galatasaray'ı takibe alma sonrası sosyal medyada Suat Serdar'ın Galatasaray'a transfer mi oluyor sorularını da gündeme getirdi.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Suat Serdar, 2018 yılında Mainz'den 11 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Suat Serdar'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

En yüksek piyasa değeri: 25.00 mil. € - 11 Mar 2020

Bilindiği üzere Schalke köklü bir kulüp ve bir dönemler fırtınalar estiriyordu. Fakat bu sezon üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Alman kulübü ligin son sırasında ve küme düşmesi kesinleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanmada Cuma namazı kılmak serbest mi? Bugün camiler açık mı?
Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı
Son dakika: Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu
Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan ilan etti!
Emekli ikramiyesi zammı belli oldu! Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
Son dakika haberi: Önlenen otogar saldırısında teröristlerin yeni görüntüleri geldi!
Son dakika: Fenerbahçe hala yarışın için de mi? Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Hatalı kararlar..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Schalke'nin oyuncusu Suat Serdar Galatasaray'ı takibe aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA