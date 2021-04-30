Schalke'nin oyuncusu Suat Serdar Galatasaray'ı takibe aldı!

Bu sezon Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray'da gelecek sezon hangi isimlerin transfer edileceği şimdiden merak ediliyor. Bugün Douglas Costa ile ilgili transfer iddiaları gündeme geldi. Diğer yandan Almanya doğumlu Schalke oyuncusu Suat Serdar da Galatasaray'ı takibe aldı.
SUAT SERDAR INSTAGRAM'DAN GALATASARAY'I TAKİBE ALDI
Bundesliga'da Schalke forması giyen 24 yaşından Almanya doğumlu Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldığı görüldü. Galatasaray'ı takibe alma sonrası sosyal medyada Suat Serdar'ın Galatasaray'a transfer mi oluyor sorularını da gündeme getirdi.
SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Suat Serdar, 2018 yılında Mainz'den 11 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Suat Serdar'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
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Bilindiği üzere Schalke köklü bir kulüp ve bir dönemler fırtınalar estiriyordu. Fakat bu sezon üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Alman kulübü ligin son sırasında ve küme düşmesi kesinleşti.