Schalke'nin oyuncusu Suat Serdar Galatasaray'ı takibe aldı!

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Suat Serdar, 2018 yılında Mainz'den 11 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Suat Serdar'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

En yüksek piyasa değeri: 25.00 mil. € - 11 Mar 2020