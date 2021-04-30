Trabzonspor'dan Gervinho bombası! İtalyanlar yazdı...

Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, bordo-mavililer için İtalya'dan önemli bir haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fırtına, Parma'nın Fildişi Sahilli golcüsü Gervinho'ya iki yıllık mukavele teklif etti. Ücret ise yıllık 2 milyon Euro.