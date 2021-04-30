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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:45 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:04

Trabzonspor'dan Gervinho bombası! İtalyanlar yazdı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan Gervinho bombası! İtalyanlar yazdı...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, için 'dan Gervinho iddiası ortaya atıldı.. İtalyan medyası, bordo-mavililerin Parma’nın tecrübeli yıldızına toplam 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. İşte transfer haberinin detayları...

Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, bordo-mavililer için İtalya'dan önemli bir haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fırtına, Parma'nın Fildişi Sahilli golcüsü Gervinho'ya iki yıllık mukavele teklif etti. Ücret ise yıllık 2 milyon Euro.

Kulübü ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol atıp, 1 asist üretti.

TRANSFER AÇIKLAMASI SEZON SONU

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce iki isimle prensipte anlaştıklarını (Fode Koita ve Bruno Peres) ve 4-5 transfer yapacaklarını açıklayıp, bütün transferlerin yeni sezon öncesi kampa yetişeceklerini ifade etmişti. Trabzonspor yönetiminin bütün transferleri sezonun bitimiyle birlikte açıklamayı hedeflediği de belirtildi.

NWAKAEME KAYIPLARDA

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme, 12 maçtır gole hasret. Ligde en son Yeni Malatyaspor ağlarını bulan 32 yaşındaki yıldız, 2018-19'da 27 maçta 10 gol ve 10 asist, geçen sezon ise 29 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistle Trabzonspor'a büyük katkı yapmıştı. Nijeryalı, bu sezon ise ligde 31 müsabakada 6 gol atarken, 5 asist üretebildi.

ABDULKADİR ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor'da, G.Saray maçı sonrası kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi. Bordo-mavili futbolcu, "Konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim yok. Tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim" diye konuştu.

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Trabzonspor'dan Gervinho bombası! İtalyanlar yazdı...
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