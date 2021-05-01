Son yolcu feghouli

Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, teknik direktör Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştuKalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor.Trabzon maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi. Yakın arkadaşı Belhanda'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı. Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır.GALATASARAY'IN Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynanacağı maç için geri sayıma geçilirken GS TV'de iki takımın geçmişten günümüze yaptığı karşılaşmalar gösteriliyor. Bir süre önce sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın sezonun ilk yarısında 6-0 kazanılan maçta kaydettiği 3 golün görüntülerde yer almaması ise ilginç bir detay olarak dikkat çekti.