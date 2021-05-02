Halil Dervişoğlu Galatasaray'daki ilk golünü attı! Sezonun enleri arasına girdi...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Maçın ilk yarısını Galatasaray, 44. dakikada 21 yaşındaki forveti Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.
GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜ!
Galatasaray formasıyla ilk golünü atan genç golcü, bu sezon Sarı-kırmızılılarda gol atan en genç futbolcu oldu.
1 GOL 1 ASİST
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.