Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Dervişoğlu Galatasaray'daki ilk golünü attı! Sezonun enleri arasına girdi...
Giriş Tarihi: 2.5.2021 21:48 Son Güncelleme: 2.5.2021 21:52

Galatasaray'daki ilk golünü attı! Sezonun enleri arasına girdi...

Halil Dervişoğlu Galatasaray'daki ilk golünü attı! Sezonun enleri arasına girdi...

'in 39. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren 'ne konuk oldu. Sarı-kırmızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını genç forveti 'nun kaydetti golle 1-0 önde kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Maçın ilk yarısını Galatasaray, 44. dakikada 21 yaşındaki forveti Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜ!

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan genç golcü, bu sezon Sarı-kırmızılılarda gol atan en genç futbolcu oldu.

1 GOL 1 ASİST

Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Son dakika | Koronavirüste vakalar düşüyor! İşte tam kapanma sonrası...
Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! "Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra..."
Son dakika | Kırmızı illerden güzel haber: İlk kez yoğun bakım yatışı yok
Son dakika: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eşi benzeri yok...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Halil Dervişoğlu Galatasaray'daki ilk golünü attı! Sezonun enleri arasına girdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA