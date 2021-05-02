Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon yapan ilk kadın başkan! Cevher Erdem!
Giriş Tarihi: 2.5.2021 11:25

Şampiyon yapan ilk kadın başkan! !

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şampiyon yapan ilk kadın başkan! Cevher Erdem!

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 deplasmanda karşılaştığı ’a 3-1 yenilmesine rağmen, en yakın takipçisi ’un Kozanspor’a 2-1 yenilmesiyle birlikte şampiyonluğunu tescilleyip, 2. Lige yükselmeyi başardı. Bu başarıyla birlikte Kulübü Başkanı , Türk spor tarihinin şampiyon yapan ilk kadın başkanı oldu.

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) elde etmiş olduğu başarıyla şampiyon olup 3. Lige yükselen ve bu sezon 3. Lig 4 Grupta mücadelesini sürdüren Adıyaman 1954 Spor sezonun son maçında zorlu rakibi Karaköprü Belediyespor'a yenilmesine rağmen şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lige yükseldi. Adıyaman 1954'a Spor'u yenmeyi başaran Karaköprü Belediyespor da ligde kalmayı başardı.

Futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem; "Son birkaç haftaya kadar grubumuzda 5 takımın şampiyonluk şansı vardı. Geçtiğimiz haftaya geldiğimizde alttaki rakiplerimizin puan kaybetmesi, bizim kazanmamız en yakın rakibimizin önünde 1 puanla lider duruma gelmemizi sağladı. Neticesinde Karaköprü maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen, ikinci yarıda yediğimiz gollerle yenik duruma düştük. Ancak hemen altımızda bulunan Bursa Yıldırımspor'un Kozanspor'a 2-1 yenilmesi bizim şampiyon olmamıza vesile oldu. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her zaman destek olan Sait Aybak Başkanımıza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

SAİT AYBAK İLE BAL LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Liginde mücadele edene Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Sait Aybak ile sezonu çok iyi başlangıç yapan Adıyaman 1954 Spor, grubunda elde etmiş olduğu başarı ile 3. Lige çıkarak büyük bir başarıya imza attı. 3. Lige yükselme başarısı gösteren Adıyaman 1954 Spor Kulübü 3. Lige de hızlı başladı üs üste elde etmiş olduğu başarı ile şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. 30 Aralık 2020 tarihinde kulüp başkanlığı görevini bıraktığını açıklayan Başkan Sait Aybak, bayrağı kulüp koordinatörü olan Cevher Erdem'e teslim etti.

CEVHER BAŞKAN İLE 3. LİG ŞAMPİYONLUĞU

20 Aralık 2020 tarihinde başkanlığı görevine getirilen bölgenin ilk kadın başkanı olan Cevher Erdem ile Adıyaman 1954 Spor bir dönem elde etmiş olduğu başarısız sonuçlarla kötü günler geçirse de kısa sürede toparlanıp, içeride dışarıda almış olduğu önemli galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu tekrar ortaya koymuş, geçtiğimiz hafa kendi sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 yenmesi en yakın rakibi Bursa Yıldırımspor'un ise deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kalması sonucu grupta 57 puanla rakibinin 1 puan önünde son haftaya lider olarak girdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK KADIN BAŞKAN

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954, Cevher Erdem'in başkan olmasıyla ardı ardına başarılar kazanan Adıyaman 1954 Spor sezonun son maçında deplasmanda zorlu rakibi Karaköprü Belediyspor'u 2-1 yenerek şampiyon olurken, Kulüp başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk adın başkan olmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika haberi:Burak Sergen’den haber var! Entübe edilen Burak Sergen’in nişanlısı açıkladı!
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: Beşiktaş Vodafone Park’ta şov yaptı! Hatayspor’a tam 7 gol…
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun’dan yeni haber! Hakan Altun 'teşekkür' mesajı yayınladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon yapan ilk kadın başkan! Cevher Erdem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA