Şampiyon yapan ilk kadın başkan! Cevher Erdem!

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) elde etmiş olduğu başarıyla şampiyon olup 3. Lige yükselen ve bu sezon 3. Lig 4 Grupta mücadelesini sürdüren Adıyaman 1954 Spor sezonun son maçında zorlu rakibi Karaköprü Belediyespor'a yenilmesine rağmen şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lige yükseldi. Adıyaman 1954'a Spor'u yenmeyi başaran Karaköprü Belediyespor da ligde kalmayı başardı.

Futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem; "Son birkaç haftaya kadar grubumuzda 5 takımın şampiyonluk şansı vardı. Geçtiğimiz haftaya geldiğimizde alttaki rakiplerimizin puan kaybetmesi, bizim kazanmamız en yakın rakibimizin önünde 1 puanla lider duruma gelmemizi sağladı. Neticesinde Karaköprü maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen, ikinci yarıda yediğimiz gollerle yenik duruma düştük. Ancak hemen altımızda bulunan Bursa Yıldırımspor'un Kozanspor'a 2-1 yenilmesi bizim şampiyon olmamıza vesile oldu. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her zaman destek olan Sait Aybak Başkanımıza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

SAİT AYBAK İLE BAL LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Liginde mücadele edene Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Sait Aybak ile sezonu çok iyi başlangıç yapan Adıyaman 1954 Spor, grubunda elde etmiş olduğu başarı ile 3. Lige çıkarak büyük bir başarıya imza attı. 3. Lige yükselme başarısı gösteren Adıyaman 1954 Spor Kulübü 3. Lige de hızlı başladı üs üste elde etmiş olduğu başarı ile şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. 30 Aralık 2020 tarihinde kulüp başkanlığı görevini bıraktığını açıklayan Başkan Sait Aybak, bayrağı kulüp koordinatörü olan Cevher Erdem'e teslim etti.

CEVHER BAŞKAN İLE 3. LİG ŞAMPİYONLUĞU

20 Aralık 2020 tarihinde başkanlığı görevine getirilen bölgenin ilk kadın başkanı olan Cevher Erdem ile Adıyaman 1954 Spor bir dönem elde etmiş olduğu başarısız sonuçlarla kötü günler geçirse de kısa sürede toparlanıp, içeride dışarıda almış olduğu önemli galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu tekrar ortaya koymuş, geçtiğimiz hafa kendi sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 yenmesi en yakın rakibi Bursa Yıldırımspor'un ise deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kalması sonucu grupta 57 puanla rakibinin 1 puan önünde son haftaya lider olarak girdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK KADIN BAŞKAN

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954, Cevher Erdem'in başkan olmasıyla ardı ardına başarılar kazanan Adıyaman 1954 Spor sezonun son maçında deplasmanda zorlu rakibi Karaköprü Belediyspor'u 2-1 yenerek şampiyon olurken, Kulüp başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk adın başkan olmayı başardı.