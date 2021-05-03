Emre Akbaba 5. viteste gidiyor!

SON haftalardaki performansı ile takımını sırtlayan Emre Akbaba, G.Saray forması ile ligde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2018-19 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Akbaba, bu dönemde ligde 2 gol atarken geçen sezon ise 4 golde kalmıştı. Dün G.Birliği ağlarınısarsıp 5. golünü kaydeden 28 yaşındaki oyuncunun68. dakikada attığı gol ise pozisyon öncesinde topunBabel'in eline çarptığı gerekçesi ile iptal edildi. Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcu ile G.Saray arasında sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşma sağlanamamıştı.