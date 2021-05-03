Emre Akbaba 5. viteste gidiyor!

SON haftalardaki performansı ile takımını sırtlayan Emre Akbaba, G.Saray forması ile ligde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. 2018-19 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Akbaba, bu dönemde ligde 2 gol atarken geçen sezon ise 4 golde kalmıştı.Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcu ile G.Saray arasında sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşma sağlanamamıştı.