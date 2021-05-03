İbrahime Balde Giresunspor'u sırtlıyor! Atletico Madrid detayı...

TFF 1. Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Lider Adana Demirspor, ikinci sırada yer alan Giresunspor ve üçüncü durumda bulunan Samsunspor 67'şer puanla sıralanıyor. Gelecek hafta sonu ligin son maçları oynanacak ve bu 3 takımdan ikisi Süper Lig'e direkt yükselecek.
Adana Demirspor ve Giresunspor kazanmaları halinde Samsunspor maçının sonucuna bakmadan Süper Lig'in yeni ekipleri olacak. Karadeniz temsilcisi Giresunspor ise bu başarıya imza atarsa 44 yıllık hasreti sona erdirecek.
Bu yıl müthiş bir grafik çizen Giresunspor'un başarısındaki kilit isimlerden biri kuşkusuz Ibrahime Balde. 32 yaşındaki golcü bu sezon 18 gol atarak takımını adeta sırtladı.
Giresunspor'un attığı 52 golün 18'ine imza atan Balde, gol krallığı sıralamasında ise Manisaspor'da 22 gol atan Paixao'nun ardından ise ikinci durumda yer alıyor.
Deneyimli golcü Balde, 2009-2010 sezonunda Atletico Madrid forması da giymişti. İspanyol ekibiyle 18 maça çıkan Balde, 3 gole katkı sağlamıştı.
Balde, Atletico Madrid'de Reyes, Forlan, Agüero gibi dünya yıldızlarıyla birlikte forma giymişti.