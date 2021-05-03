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Giriş Tarihi: 3.5.2021 10:30 Son Güncelleme: 3.5.2021 10:35

'u sırtlıyor! detayı...

Hüseyin Ekici
İbrahime Balde Giresunspor'u sırtlıyor! Atletico Madrid detayı...

33 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 67 puanla ikinci sırada yer alan , gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanında kazanması durumunda 44 yıl sonra 'e yükselecek. Karadeniz ekibinin bu sezonki başarısında en büyük pay sahibi isimlerinde başında geliyor. Bir dönem İspanyol devi forması da giyen 32 yaşındaki forvet, bu sezon 18 kez fileleri sarstı ve gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Lider Adana Demirspor, ikinci sırada yer alan Giresunspor ve üçüncü durumda bulunan Samsunspor 67'şer puanla sıralanıyor. Gelecek hafta sonu ligin son maçları oynanacak ve bu 3 takımdan ikisi Süper Lig'e direkt yükselecek.

Adana Demirspor ve Giresunspor kazanmaları halinde Samsunspor maçının sonucuna bakmadan Süper Lig'in yeni ekipleri olacak. Karadeniz temsilcisi Giresunspor ise bu başarıya imza atarsa 44 yıllık hasreti sona erdirecek.

Bu yıl müthiş bir grafik çizen Giresunspor'un başarısındaki kilit isimlerden biri kuşkusuz Ibrahime Balde. 32 yaşındaki golcü bu sezon 18 gol atarak takımını adeta sırtladı.

Giresunspor'un attığı 52 golün 18'ine imza atan Balde, gol krallığı sıralamasında ise Manisaspor'da 22 gol atan Paixao'nun ardından ise ikinci durumda yer alıyor.

Deneyimli golcü Balde, 2009-2010 sezonunda Atletico Madrid forması da giymişti. İspanyol ekibiyle 18 maça çıkan Balde, 3 gole katkı sağlamıştı.

Balde, Atletico Madrid'de Reyes, Forlan, Agüero gibi dünya yıldızlarıyla birlikte forma giymişti.

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İbrahime Balde Giresunspor'u sırtlıyor! Atletico Madrid detayı...
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