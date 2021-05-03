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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:45

'da Nwakaeme'nin gol özlemi sürüyor

AA
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol özlemi sürüyor

'un Nijeryalı futbolcusu , ligde gol yollarında en suskun dönemini yaşıyor. Ligde 2018-2019 sezonunda 10 gol, 2019-2020 sezonunda 11 gol kaydeden yıldız oyuncu bu sezon ise 6 gol ile daha az skor üretti.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet oyuncusu, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 32 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı.

8 ŞUBAT'TAN BU YANA SESSİZ
Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise ligde 14 haftadır gol atma başarısı gösteremiyor. En son ligin 24. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönenen bordo-mavili takımın 1 golünü atan Nwakaeme, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı.

NWAKAEME'NİN GOL ATTĞI 5 MAÇTA TEK YENİLGİ VAR
Ligde 2018-2019 sezonunda 10 gol, 2019-2020 sezonunda 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise 6 gol ile daha az skor üretti. Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol özlemi sürüyor
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