Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol özlemi sürüyor

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet oyuncusu, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 32 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı.