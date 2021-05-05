Altay Bayındır müjdeyi verdi! "EURO 2020'de iyileşmiş olacağım..."

Haftada 3 gün İngilizce çalışıyorum. İngilizceyi dört dörtlük öğrendikten sonra İspanyolca, Felemenkçe öğrenmek istiyorum. Ufak ufak tüm dillerden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü dil bilmek gerçekten çok önemli. 6-7 dil bilebilirsen, kendini dünyanın birçok ülkesinde ifade edebilirsin. İspanyolca çok hoşuma gidiyor aksan ve üslüp olarak. Bütün dillerin tabii kendine ait bir güzelliği ve değeri var.