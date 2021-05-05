Altay Bayındır müjdeyi verdi! "EURO 2020'de iyileşmiş olacağım..."

Fenerbahçe'de son 2 sezondur yıldızı parlayan Altay Bayındır, bu sezon el bileğinde yaşadığı sakatlığın öncesine kadar toplamda 34 maçta forma giydi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucunda el bileği kırılan genç kaleci, sezonu kapatmış ve yerini Harun Tekin'e bırakmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, EURO 2020 için müjdeyi paylaştı.
İşte Altay'ın o açıklamaları...
"HAFTADA 3 GÜN İNGİLİZCE ÇALIŞIYORUM"
Maça konsantre olmak çok ciddi bir iş. Her zaman isteğinizin bulunması gerekiyor. Ben de maçlardan önce maçı düşünerek, oynayarak, maçın önemini en derinde hissederek zamanımı geçiriyorum. Maç zamanı gelince artık tek odak noktanızın top olması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince öyle yapıyorum.
Haftada 3 gün İngilizce çalışıyorum. İngilizceyi dört dörtlük öğrendikten sonra İspanyolca, Felemenkçe öğrenmek istiyorum. Ufak ufak tüm dillerden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü dil bilmek gerçekten çok önemli. 6-7 dil bilebilirsen, kendini dünyanın birçok ülkesinde ifade edebilirsin. İspanyolca çok hoşuma gidiyor aksan ve üslüp olarak. Bütün dillerin tabii kendine ait bir güzelliği ve değeri var.
EURO 2020 MÜJDESİ
Sakatlık sürecinden sonra fizyoterapist ve doktorumun verdiği program dahilinde çalışmalarımıza başladık. Alçı da çıktıktan sonra rutin çalışmalarıma, tam tekmil bir şekilde eldiven de takarak dört dörtlük bir şekilde başlayacağım. Ondan sonra her şey daha rahat, daha güzel olacak.
EURO 2020'de iyileşmiş olacağım. O dönemde çok sağlıklı olacağım. Doktorumuzla da zaten bu şekilde konuştuk. EURO 2020'ye hem fiziksel hem mental olarak çalışmalarıma başladım.