Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu. Parma'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de İtalyan kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.