Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...
Giriş Tarihi: 5.5.2021 09:52 Son Güncelleme: 5.5.2021 09:55

: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra 'a bir dinamo daha! Cláudio de devreye girecek...

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

'dan transfer haberleri üst üste geliyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda Saracchi, Şener Özbayraklı, Etebo, Martin Linnes ile yollarını ayıracak. Henry Onyekuru'nun bonservisinin de alınma ihtimali oldukça düşük. Gedson Fernandes'i bir sezon daha kiralamak isteyen Galatasaray, orta saha arayışlarını da sürdürüyor. Parma ile küme düşen , en güçlü adaylar arasında. Galatasaray'ın bu transfer için büyük bir avantajı var. İşte son dakika haberinin detayları...

... Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına devam ediyor. , kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup ederse aradaki puan farkını üçe indirmiş olacak. Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu ile temaslara başlayan Galatasaray, bu transferde 'den de destek alacak.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

SON DAKİKA: ORTA SAHAYA BREZİLYALI DİNAMO! TAFFAREL DE ARACI OLACAK

orta saha çalışmalarına başladı. Felipe Melo'dan sonra Fernando ile orta sahadaki boşluğu dolduran sarı kırmızılılar yine bir Brezilyalı önlibero için hücuma geçti. Parma forması giyen için Galatasaray'ın efsane kalecilerinden de devreye girecek.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

'ın transfer listesinde olan Brezilyalı için Sarı- Kırmızılılar 'i devreye soktu. Parma'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de İtalyan kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

KULÜBÜ PARMA KÜME DÜŞTÜ!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Serie A'da küme düşen Parma'nın da 'nin gidişine onay vereceği ifade edildi. 'in hem G.Saray hem de Türkiye hakkında Hernani'yi bilgilendirdiği belirlendi.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

Türkiye'de futbola ilginin Brezilya'ya çok benzediğini belirten , 'ye "G.Saray büyük bir camia. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gidince anlayacaksın" dedi.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

FIRSAT TRANSFERİ!

'da seçimin yapılmama ihtimali üzerine teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin 'yi fırsat transferi olarak gördüğü bildirildi.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

'ın transfer listesindeki , kariyerinde Atletico-PR, Zenit, Saint-Ettiene ve Parma formaları giydi. Brezilya ekiplerinden Atletico Paranaense ile adını duyuran Hernani, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer oldu.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

Buradan Fransız ekiplerinden Saint-Etienne'ye kiralanan , 2020'de Parma'ya geçti.

Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

ile Parma arasındaki sözleşme 2023'te sona erecek. İki ayağını da kullanabilen Hernani, 1994 doğumlu. Transfermarkt'a göre Hernani'nin güncel piyasa değeri de 6.5 milyon Euro...

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Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...
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