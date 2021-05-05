Son dakika: Felipe Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray'a bir dinamo daha! Cláudio Taffarel de devreye girecek...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup ederse aradaki puan farkını üçe indirmiş olacak. Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani ile temaslara başlayan Galatasaray, bu transferde Taffarel'den de destek alacak.
SON DAKİKA: ORTA SAHAYA BREZİLYALI DİNAMO! TAFFAREL DE ARACI OLACAK
Galatasaray orta saha çalışmalarına başladı. Felipe Melo'dan sonra Fernando ile orta sahadaki boşluğu dolduran sarı kırmızılılar yine bir Brezilyalı önlibero için hücuma geçti. Parma forması giyen Hernani için Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Taffarel de devreye girecek.
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu. Parma'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de İtalyan kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
FIRSAT TRANSFERİ!
Galatasaray'da seçimin yapılmama ihtimali üzerine teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin Hernani'yi fırsat transferi olarak gördüğü bildirildi.
Galatasaray'ın transfer listesindeki Hernani, kariyerinde Atletico-PR, Zenit, Saint-Ettiene ve Parma formaları giydi. Brezilya ekiplerinden Atletico Paranaense ile adını duyuran Hernani, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer oldu.
Hernani ile Parma arasındaki sözleşme 2023'te sona erecek. İki ayağını da kullanabilen Hernani, 1994 doğumlu. Transfermarkt'a göre Hernani'nin güncel piyasa değeri de 6.5 milyon Euro...